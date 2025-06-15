Аллергия на солнце, или Как правильно загорать в городе и на Иссык-Куле

В Кыргызстане дни становятся все жарче, многие думают об отдыхе на Иссык-Куле. Медики советуют соблюдать меры предосторожности, чтобы не сгореть на солнце.

Осторожно, злое солнце!

По данным бишкекского Центра укрепления здоровья, в летний период у ряда людей может проявляться аллергическая реакция на солнце, или фотодерматоз. Это реакция иммунной системы организма на воздействие солнечных лучей.

Сами по себе лучи солнца не содержат аллергенов, аллергическое действие солнца проявляется при взаимодействии ультрафиолетовых лучей с каким-либо веществом, находящимся на коже или в коже.

Основные клинические проявления на коже:

покраснение;

зуд, жжение;

отек;

шелушение и корки;

общая слабость.

«Симптомы возникают только на участке кожи, находившемся под воздействием прямых солнечных лучей, и обычно развиваются в течение нескольких минут или часов. Они могут быть как легкими, так и тяжелыми, вплоть до анафилактического шока — опасной для жизни аллергической реакции, при которой необходима срочная медицинская помощь. Если проявления носят легкий характер, они обычно проходят без лечения, средние случаи лечат антигистаминными препаратами. Если симптомы не проходят или усиливаются, то следует обратиться к врачу», — отметили специалисты.

В группу риска, по их словам, входят:

дети;

беременные женщины;

люди с бледной кожей и светлыми волосами;

люди, которые часто посещают солярий;

люди, недавно сделавшие татуаж или проходившие процедуру химического пилинга.

В меру все полезно

Дерматовенеролог Ирина Мартыненко рассказала, как правильно загорать в наших климатических условиях.

— Кыргызстан — горная страна, солнце у нас более жесткое, особенно активное летом. На Иссык-Куле его воздействие немного сильнее, солнечная радиоактивность выше. Поэтому важно соблюдать время пребывания под ним, особенно тем, у кого чувствительная кожа.

Принимать солнечные ванны рекомендуется в утренние (с 9.00 до 11.00) и вечерние (с 17.00 до 19.00) часы. Это позволит получить комфортный загар без негативных последствий для кожи.

Важно помнить: в воде кожа сгорает быстрее, чем если вы лежите на пляже. Поэтому время купания должно быть строго дозированным.

Обязательно ношение головных уборов. При наличии реакции на солнце (фотоконтактные дерматиты) желательно носить легкую одежду из хлопчатобумажной ткани, чтобы прикрывать открытые участки тела (шею, зону декольте, плечи, предплечья).

Правила загара на природе и в городской местности одинаковые.

— Загар полезен или несет больше вреда?

— Временное пребывание на солнце полезно — под воздействием лучей в поверхностных слоях кожи вырабатывается витамин D. После пандемии COVID-19 он почти у каждого второго в очень низкой дозировке. Солнце помогает нам вырабатывать эндорфины, гормоны счастья, то есть играет чисто эмоциональную роль, улучшает настроение.

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Но важно не забывать о солнечной радиации, поэтому все должно быть в меру. Нужно знать грань, где плюсы могут переходить уже в минусы.

Под воздействием ультрафиолета меняется цвет кожи, появляются покраснение, чувство стянутости, зуда, дискомфорта. После неконтролируемого пребывания на солнце могут появиться поражения кожи второй степени, волдыри серозного характера.

С возрастом теряются защитное свойство кожи, эластичность, снижается тургор кожи. Поэтому солнечные лучи могут достигать более глубокие слои кожи и приводить к дерматитам, солнечным ожогам.

— Есть разница между загаром на солнце и солярием?

— В умеренных количествах и то, и другое имеет положительный эффект. Зимой, когда не хватает солнца, солярий может быть полезен именно для выработки витамина D. Но опять-таки все зависит от региона, местности и активности солнца.

— Нужно ли закрывать родинки на коже?

— Если речь о родинках с рождения, которые в течение жизни особо вас не беспокоят, не меняют ни цвет, ни структуру, особого смысла закрывать их нет. Но надо обязательно следить за своим состоянием. Если какая-то родинка изменила цвет, форму, структуру или объем, не надо ждать чуда — следует обратиться к онкодерматологу, чтобы врач проверил на наличие меланомы.

— Можно ли загорать при наличии акне, псориаза, экземы и других кожных заболеваний?

— Все можно в меру — и купаться в водоемах, и загорать.

— А беременным и детям?

— Чтобы избежать негативного воздействия на плод, беременным нужно строго соблюдать часы пребывания на пляже и желательно носить легкую верхнюю одежду даже во время загара.

Что касается детей, то кожа у них более нежная и чувствительная. Поэтому ее обязательно надо защищать от солнца, использовать специальные средства, носить головные уборы. Ни в коем случае ребенок не должен быть целый день на пляже.

— Кому противопоказан загар?

— Людям с предрасположенностью к онкологии, аутоиммунными заболеваниями. Но строгих противопоказаний, ограничений нет. В умеренных дозировках пребывание на солнце приемлемо.

— Кто подвержен аллергии на солнце?

— Это все индивидуально и связано с физиологией. Должен быть какой-то триггер. Возможно, у кого-то наследственный фактор или были изначально аллергические дерматозы, крапивница и так далее.

Иногда фотодерматоз может быть приобретенным — из-за чрезмерного пребывания на солнце, игнорирования защитных средств, когда потенциал кожного барьера снижается и нет защитных механизмов.

Фотодерматит — это уже патологическое состояние. Поэтому обязателен осмотр дерматолога с последующим назначением лекарств.

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— Могут ли облегчить состояние кожи народные методы (нанесение кефира и другое)?

— Когда под рукой ничего нет, можно помазать кожу кефиром или сметаной. Иногда используют облепиховое масло для смягчающего, ранозаживляющего действия. Ничего страшного в натуральных продуктах нет.

— На что обратить внимание при выборе солнцезащитных средств?

— На рынке широкий выбор для детей и взрослых — кремы, мази, спреи, аэрозоли, лосьоны различных производителей, от европейских до корейских. Можно подобрать средство, исходя из личных предпочтений и размера кошелька.

Однако важно учитывать фактор и степень защиты от солнца, SPF начинается от 15 и выше. Для нашего региона нужно выбирать SPF не меньше 50-60.

— Какой уход за кожей советуете после загара?

— Питательные смягчающие и увлажняющие кремы. После отдыха на озере желательно воздержаться от бани, сауны, применения скрабов, раздражающих веществ, механических воздействий, чтобы позволить коже восстановиться.