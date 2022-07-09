Как не сгореть на солнце, рассказали медики

Отдых на пляже сопряжен с риском получения солнечного ожога. Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказал о том, как правильно загорать.
Полезные свойства загара:
- солнечные ванны способствуют профилактике рахита и укрепляют костные ткани и мускулатуру;
- ультрафиолетовые лучи стимулируют обменные процессы в организме: они повышают уровень серотонина, способствуют выработке витамина D;
- помогает в борьбе с кожными заболеваниями, такими как псориаз, экзема;
- помогает избавиться от угревой сыпи, грибка;
- солнце улучшает иммунитет.
Соблюдайте правила:
- не загорайте натощак и сразу после приема пищи. Принимать солнечные ванны будет безопасно только спустя 30-40 минут после еды;
- необходимо начинать с нескольких минут в первый день и далее понемногу продлевать время пребывания на солнце;
- желательно нанести солнцезащитный крем за 20 минут перед выходом из дома, даже в пасмурную погоду. Крем должен впитаться, чтобы он лучше мог вас защищать;
- очень важно обновлять крем раз в два часа или с периодичностью, указанной на упаковке;
- надевайте шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки;
- используйте зонтики или тенты на пляже;
- пополняйте водный баланс;
- много двигайтесь, чтобы загар наносился равномерно;
- старайтесь пребывать на солнце утром и вечером, между 10.00 и 16.00 лучше находиться в тени или в помещении;
- после загара необходимо увлажнить кожу кремом.
«Солнечный ожог, который зарабатывают особенно светлокожие люди, — это первый признак повреждения молекул ДНК, чреватый как минимум ускоренным старением, а как максимум — развитием меланомы. Поэтому старайтесь накапливать меланин, раздражая кожу солнечным светом, так, чтобы не повредить клетки. Идеально знакомить кожу с ультрафиолетом постепенно», — отмечают медики.
Следуя простым правилам, вы сможете избежать неприятных последствий, риска развития рака кожи и преждевременного старения.