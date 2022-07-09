Как не сгореть на солнце, рассказали медики

Отдых на пляже сопряжен с риском получения солнечного ожога. Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказал о том, как правильно загорать.

Полезные свойства загара:

солнечные ванны способствуют профилактике рахита и укрепляют костные ткани и мускулатуру;

ультрафиолетовые лучи стимулируют обменные процессы в организме: они повышают уровень серотонина, способствуют выработке витамина D;

помогает в борьбе с кожными заболеваниями, такими как псориаз, экзема;

помогает избавиться от угревой сыпи, грибка;

солнце улучшает иммунитет.

Соблюдайте правила:

не загорайте натощак и сразу после приема пищи. Принимать солнечные ванны будет безопасно только спустя 30-40 минут после еды;

необходимо начинать с нескольких минут в первый день и далее понемногу продлевать время пребывания на солнце;

желательно нанести солнцезащитный крем за 20 минут перед выходом из дома, даже в пасмурную погоду. Крем должен впитаться, чтобы он лучше мог вас защищать;

очень важно обновлять крем раз в два часа или с периодичностью, указанной на упаковке;

надевайте шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки;

используйте зонтики или тенты на пляже;

пополняйте водный баланс;

много двигайтесь, чтобы загар наносился равномерно;

старайтесь пребывать на солнце утром и вечером, между 10.00 и 16.00 лучше находиться в тени или в помещении;

после загара необходимо увлажнить кожу кремом.

«Солнечный ожог, который зарабатывают особенно светлокожие люди, — это первый признак повреждения молекул ДНК, чреватый как минимум ускоренным старением, а как максимум — развитием меланомы. Поэтому старайтесь накапливать меланин, раздражая кожу солнечным светом, так, чтобы не повредить клетки. Идеально знакомить кожу с ультрафиолетом постепенно», — отмечают медики.

Следуя простым правилам, вы сможете избежать неприятных последствий, риска развития рака кожи и преждевременного старения.