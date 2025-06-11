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Общество

Участники всемирно известной K-pop-группы BTS завершили службу в армии

Четыре участника K-pop-группы BTS Ким Намджун (RM), Ким Тэхен (V), Чон Чонгук и Пак Чимин завершили обязательную военную службу. Об этом сообщило Reuters.

Вчера участники RM и V поприветствовали фанатов, которые специально приехали на встречу из разных стран, исполнив им мелодии на саксофоне. Артистов встречали с цветами и плакатами возле штаб-квартиры Hybe в центре Сеула. Они попросили подождать фанатов еще немного до полного воссоединения группы.

«Теперь я снова готов работать на полную мощность, как RM из BTS. Спасибо всем, кто ждал нас и поддерживал», — сказал лидер группы Ким Намджун.

«Служба стала временем для физической и ментальной перезагрузки. Я очень хочу как можно скорее встретиться с ARMY [фанаты группы]. Спасибо, что ждали нас во время службы», — добавил Ким Тэхен.

Сегодня вернулись еще два участника — Чон Чонгук и Пак Чимин и поблагодарили фанатов за два года ожидания.

Все семь артистов группы начали обязательную службу в южнокорейской армии в 2022-м. По закону страны они должны отслужить 18 месяцев.

Двое участников — Чон Хосок и Ким Сокджин вернулись из армии пару месяцев назад, и теперь BTS вместе с ARMY в ожидании возвращения седьмого участника Мин Юнги через 10 дней.

Справка 24.kg

BTS — южнокорейская музыкальная группа из семи парней. Они дебютировали в 2013 году под лейблом Big Hit Entertainment [сейчас — HYBE]. Их песни смешивают поп, рэп, R&B, электронику, а тексты транслируют темы самопознания, любви к себе, общественного давления и важности психического здоровья. Группа выступала в ООН, создала кампанию против насилия с UNICEF и является амбассадором Samsung и Louis Vuitton.

Они победители премий Billboard, American Music Awards и двукратные номинанты на премию Grammy. BTS приносит Южной Корее $4,9-5 миллиардов в год.

из интернета
Фото из интернета

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332281/
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