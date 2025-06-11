Участники всемирно известной K-pop-группы BTS завершили службу в армии

Четыре участника K-pop-группы BTS Ким Намджун (RM), Ким Тэхен (V), Чон Чонгук и Пак Чимин завершили обязательную военную службу. Об этом сообщило Reuters.
Вчера участники RM и V поприветствовали фанатов, которые специально приехали на встречу из разных стран, исполнив им мелодии на саксофоне. Артистов встречали с цветами и плакатами возле штаб-квартиры Hybe в центре Сеула. Они попросили подождать фанатов еще немного до полного воссоединения группы.
«Служба стала временем для физической и ментальной перезагрузки. Я очень хочу как можно скорее встретиться с ARMY [фанаты группы]. Спасибо, что ждали нас во время службы», — добавил Ким Тэхен.
Сегодня вернулись еще два участника — Чон Чонгук и Пак Чимин и поблагодарили фанатов за два года ожидания.
Все семь артистов группы начали обязательную службу в южнокорейской армии в 2022-м. По закону страны они должны отслужить 18 месяцев.
Двое участников — Чон Хосок и Ким Сокджин вернулись из армии пару месяцев назад, и теперь BTS вместе с ARMY в ожидании возвращения седьмого участника Мин Юнги через 10 дней.
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BTS — южнокорейская музыкальная группа из семи парней. Они дебютировали в 2013 году под лейблом Big Hit Entertainment [сейчас — HYBE]. Их песни смешивают поп, рэп, R&B, электронику, а тексты транслируют темы самопознания, любви к себе, общественного давления и важности психического здоровья. Группа выступала в ООН, создала кампанию против насилия с UNICEF и является амбассадором Samsung и Louis Vuitton.
Они победители премий Billboard, American Music Awards и двукратные номинанты на премию Grammy. BTS приносит Южной Корее $4,9-5 миллиардов в год.