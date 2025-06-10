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Общество

Почти 70 процентов профлицеев в КР позволяют сочетать учебу и работу

В Кыргызстане работает 93 учреждения начального профобразования, где обучается 26 тысяч студентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, 67 процентов выпускников трудоустраиваются, а 15 процентов открывают собственное дело. Подготовка ведется по более чем 120 профессиям, в том числе на краткосрочных курсах.

Более 68 процентов профлицеев внедрили дуальное обучение — сочетание учебы и работы на производстве. 71 лицей сотрудничает с 170 предприятиями, где более 5 тысяч учащихся проходят практику. В 2024 году они совместно заработали свыше 83 миллионов сомов.

Надира Джусупбекова заметила, что КР участвовала в чемпионате WorldSkills — 2025, трое учащихся пробились в мировой финал. Запущен проект двойного диплома с РФ в сфере информационных технологий, а выпускники профлицея № 99 смогут продолжить учебу в российских колледжах.

Замминистра добавила, что система начального профобразования в республике становится более современной, гибкой и ориентированной на реальные потребности рынка труда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332167/
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