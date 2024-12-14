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Общество

На рынке труда Кыргызстана сохраняется спрос на квалифицированные кадры

На рынке труда Кыргызстана сохраняется тенденция спроса на квалифицированные рабочие специальности. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров.

Выступая на консультативном совещании «Анализ потребностей рынка труда Кыргызской Республики», министр отметил, что вопросы трудоустройства и содействия занятости занимают приоритетное значение в экономической политике государства.

«Президент Садыр Жапаров уделяет пристальное внимание вопросу развития рынка труда. В связи с чем был дан ряд поручений кабинету министров. Именно развитие рынка труда является стимулом экономической активности, когда у работодателей возникает спрос на высококвалифицированных специалистов», — сказал Равшанбек Сабиров.

По его словам, на сегодня в республике наблюдается низкая производительность труда и недостаточная диверсификация экономики в регионах.

Острее всего дефицит кадров ощущается в швейном производстве, промышленности, логистике, сфере услуг. Так, например, в строительном секторе наблюдается высокий спрос на такие специальности, как: инженер, сварщик, машинист экскаватора, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, слесарь по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в строительстве, архитектор и другие.

Вместе с тем в регионах отмечен избыток экономистов, бухгалтеров, юристов, государственных служащих.

Целью консультативной встречи явилось обсуждение рекомендаций по развитию рынка труда республики. По итогам исследования будет подготовлен отчет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314185/
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