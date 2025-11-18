15:06
В КР более 8 тысяч вакансий: Минтруда назвало самые востребованные профессии

В Кыргызстане по итогам десяти месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 8 тысяч свободных рабочих мест. Об этом сообщила «Кабару» специалист Министерства труда, социального обеспечения и миграции Садаткуль Мукамбетова.

По ее словам, граждане, обратившиеся в ведомство в поисках работы, чаще всего могут трудоустроиться по таким направлениям, как парикмахер, повар, сварщик, швея, бухгалтер, переводчик и водитель. Эти специальности остаются наиболее востребованными на рынке труда.

Для желающих сменить профессию или повысить квалификацию государство организует бесплатные краткосрочные курсы. Стоимость обучения составляет 4 тысячи 600 сомов, еще 360 сомов выплачиваются на проезд — все расходы покрываются за счет бюджета.

Кроме того, Минтруда предлагает оплачиваемые общественные работы, отметила Садаткуль Мукамбетова.
