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Общество

Почти 500 объектов образования строят, ремонтируют и проектируют в КР

В этом году в Кыргызстане запланированы строительство, ремонт и проектирование почти 500 объектов образования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, инфраструктуре школ уделяется особое внимание.

Проведена инвентаризация мест с использованием интеграций в системе «Мектеп»: в 1 тысяче 534 учебных заведениях насчитывается почти 489 тысяч свободных мест, но в 577 зафиксирована нехватка более 163 тысяч мест.

По данным Минпросвещения, в 2025-м государство выделило на образование 68,8 миллиарда сомов, что составляет 4,2 процента от ВВП страны.

Надира Джусупбекова отметила, что для поддержки цифровизации образования:

• приобрели 1 тысячу единиц компьютерной техники;

• закупается более 27 тысяч ноутбуков для учителей на 2025/26 учебный год;

• запущены электронные сервисы «Санарип кампа», «Балалык», электронная запись в школу, электронный дневник и цифровые документы об образовании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332163/
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