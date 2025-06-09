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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-18.30 — улица Тыныстанова, 2, 2/1, 4;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-я — 8-я);
  • 9.30-15.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1-5;
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 91;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Турусбекова, Чокморова, Уметалиева, Шевченко, улица Руставели, 95, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Семетей, улицы 17-я — 19-я), «Ак-Ордо» (улицы Тагай Бий, Ахунбаева), отрезки улиц Козу-Баглан, Азаттык, Республиканской, Мидина, Мыскал, Долон, Насыйкат, Акжолтой, Максат, Кенеш, Жеткинчек, Алтын-Бешик, Кирпичной, Древесной, Чуйской, села Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая), Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Нижний Орок, Верхний Орок.

У кого намечается той

Медер Абакиров

Родился 9 июня 1979 года. Заместитель министра иностранных дел КР.

Памятные даты

Учрежден Евразийский фонд стабилизации и развития

ЕФСР — региональный финансовый механизм объемом $8,513 миллиарда, который учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников. Евразийский банк развития как управляющий средствами фонда координирует свою деятельность с другими международными финансовыми институтами и участвует в работе донорских клубов.

Международный день друзей

Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник учрежден, это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Международный день архивов

Учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной Ассамблее в Квебеке (Канада).

Дата для праздника выбрана не случайно — именно в этот день в 1948-м решением ЮНЕСКО и под ее эгидой основан МСА.

Международный совет архивов — профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой ее членами из многих архивов по всему миру.

На сегодня в МСА около 1,5 тысячи членов из более чем 190 стран.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Василий Кайкин

В 1910 году в селе Тюп родился Герой Советского Союза. Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны.

Отличился во время форсирования Одера. 30 января 1945-го Василий Кайкин прикрывал отход своих товарищей в районе железнодорожной станции «Альткессель». Израсходовав боеприпасы, он подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен в польском городе Жагани.

В честь героя установлен памятник и названы улица, школа, парк культуры и отдыха в селе Тюп.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331758/
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