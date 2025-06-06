В Бишкеке 6 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +37 градусов.
В Кыргызстане сегодня нерабочий день.
24.kg поздравляет читателей с Курман айтом.
У кого намечается той
Кутпидин Шакиров
Родился 6 июня 1977 года. Глава государственной администрации — аким Кеминского района Чуйской области.
Памятные даты
Курман айт
Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается он в долине Мина, вблизи Мекки, в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится два-три дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.
Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в своем главном празднике и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают им исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но и всюду, где могут оказаться.
День русского языка
День русского языка, как и дни других официальных языков Организации Объединенных Наций, появился в международном календаре в 2010 году, когда Департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным языкам организации, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия.
Для празднования Дня русского языка установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Пушкина.
День рождения «Тетриса»
Одна из популярнейших игр в истории создана российским программистом Алексеем Пажитновым. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. А 18 июля 1985-го — первое электронное устройство для игры в «Тетрис».
«Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.
В наше время существует большое количество вариантов «Тетриса», которые могут даже и называться по-другому.
Куда сходить
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