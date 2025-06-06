В Бишкеке 6 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +37 градусов.

В Кыргызстане сегодня нерабочий день.

24.kg поздравляет читателей с Курман айтом.

У кого намечается той

Кутпидин Шакиров

Родился 6 июня 1977 года. Глава государственной администрации — аким Кеминского района Чуйской области.

Памятные даты

Курман айт

Фото AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается он в долине Мина, вблизи Мекки, в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится два-три дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.

Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в своем главном празднике и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают им исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но и всюду, где могут оказаться.

День русского языка

День русского языка, как и дни других официальных языков Организации Объединенных Наций, появился в международном календаре в 2010 году, когда Департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным языкам организации, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия.

Для празднования Дня русского языка установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Пушкина.

День рождения «Тетриса»

Одна из популярнейших игр в истории создана российским программистом Алексеем Пажитновым. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. А 18 июля 1985-го — первое электронное устройство для игры в «Тетрис».

«Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.

В наше время существует большое количество вариантов «Тетриса», которые могут даже и называться по-другому.

Куда сходить

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