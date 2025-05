Афиша Бишкека на выходные: День защиты детей, саундтреки и зарубежные стендаперы

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Представлены работы учеников городской детской художественной школы, посвященные Дню защиты детей и 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной Войне. Пройдет также бесплатный мастер-класс от преподавателя школы.

Концерты, фестивали, выступления

В программе яркий ColorFest, шоу-программа, детская акваплощадка, веселые аниматоры, фотозоны, розыгрыши и призы, интерактивы для всей семьи и, конечно, много вкусной еды.

Этнокомплекс «Дасмия», 18.00-00.00.

В гала-концерте примут участие 44 пианиста от 7 до 75 лет, а также симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова. В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

31 мая. Концерт The best of Anime