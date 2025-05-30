Афиша Бишкека на выходные: День защиты детей, саундтреки и зарубежные стендаперы

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Спектакль повествует о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в I веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы народов против порабощения и насилия.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

31 мая — 1 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 июня. Выставка «Память огненных лет: глазами детей»

Представлены работы учеников городской детской художественной школы, посвященные Дню защиты детей и 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной Войне. Пройдет также бесплатный мастер-класс от преподавателя школы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

30 мая — 1 июня. Bishkek Food Fest

В программе яркий ColorFest, шоу-программа, детская акваплощадка, веселые аниматоры, фотозоны, розыгрыши и призы, интерактивы для всей семьи и, конечно, много вкусной еды.

Этнокомплекс «Дасмия», 18.00-00.00.

28-31 мая. II Международный фестиваль «Виват, рояль!»

В гала-концерте примут участие 44 пианиста от 7 до 75 лет, а также симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова. В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

31 мая. Концерт The best of Anime

Tynda.Music представит новую программу музыки из самых знаменитых экранизаций аниме — «Наруто», «Атака Титанов», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», One Piece и многих других.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

31 мая. Концерт «Музыка из турецких сериалов»

Музыка из турецких телесериалов в исполнении музыкантов Tynda.music из Казахстана окунет вас в историческую атмосферу Османской империи, погрузит в удивительную историю любви Нихан и Кемаля и многих других.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 21.30.

31 мая. Концерт группы Pulse Kino

Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями Виктора Цоя и группы «Кино» в живом исполнении алматинской трибьют-группы Pulse Kino.

Berlin Pub, 19.00.

31 мая. Стендап-шоу Галыма Калиакбарова

Искрометный юмор комика из Казахстана, его острые наблюдения и умение превращать любую жизненную ситуацию в источник смеха уже покорили тысячи зрителей.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

31 мая. Стендап-концерт Ольги Малащенко

В своих выступлениях она совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы.

Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 20.00.

31 мая — 1 июня. Цирковое шоу «Акварель»

В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

31 мая — 1 июня. Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе»

В фестивале примут участие победители международных и Бишкекских Дельфийских игр из семи областей Кыргызстана, творческие коллективы из Венгрии, КНР Монголии, Болгарии, Индии, Казахстана, Турции, России. На площади Ала-Тоо 1 июня в 19.00 состоится праздничный концерт участников фестиваля и творческих коллективов столицы.

1 июня. Концерт Бека Борбиева

В программе хиты и новые песни исполнителя. Концерт подарит каждому гостю незабываемые впечатления и ощущение праздника.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

1 июня. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

1 июня. Концерт «Мир корейских сериалов»

BN Team погрузит в корейский мир, где вы услышите саундтреки из таких сериалов, как «Цветочки после ягодок», «Ва-банк», «Алые сердца: Коре», «Полный дом» и других.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Лекции, мастер-классы

31 мая. Лекция по истории мирового искусства

Вас ждет лекция о авангарде. Вы узнаете о выдающихся художниках, таких как Пабло Пикассо, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

31 мая. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М», 12.00.

1 июня. Литературно-музыкальный вечер

Антон Казаковцев и Вероника Шереметьева прочтут семь коротких рассказов — от Чарльза Буковски и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда до Бориса Акунина и Александра Цыпкина. В программе — тексты известных авторов и неожиданные находки. Между рассказами — живая музыка.

КЦ DARI, 18.00.

Для детей

31 мая. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

31 мая — 1 июня. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

31 мая. Шоу «Мой друг динозавр»

Вас ждут уникальное шоу 3D-голограмм: динозавры оживут прямо на ваших глазах, яркое лазерное и крио-шоу: зрелищные спецэффекты, которые поразят ваше воображение, веселые танцы, песни и увлекательные интерактивы.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 14.00.

31 мая — 1 июня. Спектакли «Саламатсызбы!» и «Алиса в стране чудес»

«Саламатсызбы!» — интерактивные представление о вежливости.

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





1 июня. Празднование Дня защиты детей

На площади будут организованы интерактивы аквагрим-зона, яркие декорации и ростовые куклы, мастер-класс по лепке из пластилина, рисованию, веселые конкурсы, флешмобы, шоу мыльных пузырей, спортивные игры и многое другое.

Площадь Ала-Тоо, 10.00-22.00.

1 июня. Химическое шоу «4 стихии»

Увлекательное научное представление для детей, где мы раскроем тайны огня, воды, воздуха и земли! Маленькие исследователи станут свидетелями впечатляющих экспериментов, а затем создадут свои уникальные слаймы. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ DARI, 14.00.

1 июня. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

1 июня. Театрализованное представление для детей

Всех ждет спектакль «Пеппи Длинныйчулок» под открытым небом, а также незабываемое представление, полное музыки, танцев и любимых сказочных героев.

Площадь перед Русским театром драмы, 11.00.