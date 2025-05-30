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Общество

В МВД России разъяснили дипломатам стран СНГ новые правила въезда в РФ

Сотрудники посольства Кыргызстана в России приняли участие в рабочей видеоконференции с руководством Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. В мероприятии также участвовали представители дипломатических миссий государств — участников СНГ. Об этом сообщает МИД.

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Встреча организована с целью разъяснения порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации гражданами стран СНГ.

Обсуждался второй этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, с 30 июня 2025 года иностранцы, въезжающие в Россию по безвизовому режиму, в том числе граждане Кыргызской Республики, обязаны не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы пройти регистрацию в мобильном приложении RuID.

Для детей от 6 до 18 лет заявление подают родители или законные представители. До подачи такой заявки родители или законные представители первоначально должны сами пройти регистрацию на въезд в РФ.

Приложение RuID станет аналогом портала «Госуслуги» для иностранцев и будет доступно на шести языках, включая кыргызский. Разработку приложения планируется завершить к 20 июня.

Для подачи заявки необходимо установить приложение RuID на мобильное устройство, внести персональные данные, указать дату и цель поездки, сроки пребывания, загрузить фотографию и ввести паспортные сведения. После отправки заявки в приложении будет сформирован специальный QR-код, который необходимо предъявить при въезде в Россию.

Также в приложении будет доступна функция проверки наличия оснований для отказа во въезде в страну (так называемый черный список).

Регистрация в RuID необходима также для формирования цифрового профиля иностранца, который позволит в дальнейшем получать государственные и иные услуги в электронном формате, включая оформление СНИЛС, полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), а также приобретение российской SIM-карты.

При этом следует отметить, что отсутствие регистрации в приложении RuID не является основанием для отказа во въезде в РФ.

Во избежание возможных затруднений при пересечении государственной границы Российской Федерации МИД настоятельно рекомендует кыргызстанцам заблаговременно ознакомиться с новым порядком въезда в РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330904/
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