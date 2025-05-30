В Бишкеке 30 мая без осадков. Температура воздуха ожидается +24 градуса.
Отключения света, воды и газа
- 8.00-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная-1 — Пригородная-7, Боталиева-1 — Боталиева-11, Нурила, Жаштык, Жениш, Тенир-Тоо, Билал, Токтогул, переулок Коллективный), село Пригородное (улицы МТФ, Юбилейная), водозабор, ЦСМ № 13;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Бурана);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспекта Чуй, улиц Абдумомунова, Раззакова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Шабдан, Термечикова, Ахунбаева, Садыбакасова, Ак-Кайын), улица Рыскулова, 95, 97, село Маевка (улицы Тепличная, Ала-Арчинская, Садовая, Молодая Гвардия, Скворцова, Восточная, Полевая, Набережная, Строительная, Берекет, Замандаш, Келечек, Биримдик, контур № 684, теплицы), жилмассивы «23 га», «2 га», контур № 390, село Пригородное (контур № 136, улица Ганди, северная объездная дорога);
- 9.00-18.30 — улицы Республиканская, Брянская, Минская, Фестивальная, Азовская, Тифлисская, Победы, Альпийская, Азовская, Коммунарова, Энтузиастов, Рижская, переулок Сахалинский;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 35, проспект Чуй, 162;
- 9.30-16.00 — отрезки улиц Сумской, Матросова;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Кольбаева, Чолпон-Атинской;
- 12.00-18.00 — село Озерное (улицы Фрунзе, Школьная, Зеленая);
- 13.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Ак-Болпон);
- 14.30-15.30 — жилмассив «Ала-Тоо» (улица Кок-Талаа).
В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее
У кого намечается той
Бакытбек Жетигенов
Родился 30 мая 1966 года. Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области.
Памятные даты
Международный день феминизма
Ежегодно 30 мая мировым сообществом отмечается Международный день феминизма — праздник, призванный напоминать о равноправии мужчин и женщин, о том, что человек не может быть дискриминирован по расовой, половой или религиозной принадлежности. Но до сих пор в ряде стран все еще есть определенные требования к женщинам, унижающие их достоинства и ограничивающие их права.
Поэтому цель сегодняшней даты — искоренить дискриминацию женщин и тем самым повысить благосостояние общества.
Зафиксировано первое в мире ДТП
Первое в мире дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 30 мая 1896 года в Нью-Йорке во время проведения одних из первых в истории автогонок.
Генри Уэллс, находившийся за рулем автомобиля, сбил велосипедистку Эвелин Томас. К счастью, она отделалась переломом ноги, а виновника происшествия арестовали и держали под стражей несколько суток.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Даир Асанов
Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.
В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени — дважды, Красной Звезды — трижды, «Знак Почета», «Манас» III степени, трижды медалью «За боевые заслуги», боевой медалью Болгарии и еще 20 медалями.
Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов КР.
Умер 18 сентября 2009-го.
Именем Даира Асанова названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.
Родился манасчи Сапарбек Касмамбетов
Родился 30 мая 1934 года в Нарынской области. Исследователь эпоса «Манас». Поэт, прозаик.
С девяти лет стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Освоил искусство манасчи, стал поэтом. Прошел школу импровизаторства.
Любимый эпизод из эпоса — «Переход Семетея через воды Ургонча».
Выступал не только в разных краях республики, но и за рубежом. Будучи с выступлениями в Шотландии, рассказывал со сцены о жизни легендарного батыра 20 часов подряд. Слушатели-шотландцы были поражены настолько, что выступление сказителя записали на видео, а потом выпустили трехтомное издание эпоса на английском языке.
Автор шести книг об исследовании эпоса и простых кыргызах.
Умер 19 января 2020-го.
Родился звукорежиссер Али Ахмадеев
Родился 30 мая 1941 года во Фрунзе.
С 1967-го — звукооператор киностудии «Киргизфильм». Озвучил более 40 игровых фильмов, дублированных на кыргызский язык, несколько хроникально-документальных и научно-популярных картин.
Автор сценария и режиссер документального фильма «Нургазы» (1976).
Родилась профессор Рахат Ачылова
Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.
Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.
Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.
Подготовила пять докторов наук и свыше десяти кандидатов наук.
Умерла 5 марта 2015-го.
Родился пловец Ахмед Анарбаев
Родился 30 мая 1948 года в Кара-Балте. Мастер спорта международного класса (плавание, вольный стиль).
Первый кыргызстанец, достигший успехов в плавании и участвовавший в Олимпийских играх 1968-го. Призер чемпионата Европы, победитель Кубка Европы.
Переплыл Иссык-Куль. Чемпион мира среди ветеранов. Принимал участие в заплыве в Беринговом проливе.
Умер 6 августа 2023 года.
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