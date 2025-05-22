Увольнение лифтеров в Бишкеке. Главную причину сыр-бора назвал чиновник

На совместном заседании постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша по ЖКХ, МСУ и АТР обсудили вопрос массового увольнения лифтеров.

По словам одной горожанки, лифтеры «прекрасно работали», а теперь остались без работы.

«У нас квартиры большие, оплата соответственно за услугу выходит около 1,2 тысячи сомов в месяц. Естественно, люди будут просить качественное обслуживание. Что делать в случае остановки лифта? Как мы будем производить эвакуацию жителей? В лифтах сразу отключается освещение, плюс нет вентиляции. А если 3-4 человека застрянут в жаркое время и случится что-то непредсказуемое?» — задалась она вопросами.

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Одна из лифтеров, работающая в микрорайоне «Улан», добавила, что всего увольняют более 50 человек.

«Это происходит без предупреждения и собрания. Просто отправили уведомление по WhatsApp и дали две недели. Когда к нам обращаются, мы за 10 минут эвакуируем людей из лифтов, а механики пока по пробкам доедут, сколько гражданам ждать придется? Хотя бы постепенно увольняли, а не всех сразу», — посетовала она.

Директор МП «Бишкекгорлифт» Кубанычбек Асылбеков заявил, что идет реструктуризация организации.

«Неправильно говорить, что я кого-то уволил. Люди работают на договорных отношениях, оказывают услуги лифтеров. При этом они в 25 диспетчерских незаконно проживали. Я их прошу освободить эти помещения и расторгаю договоры, потому что на 13 электромехаников 52 лифтера это много. Не все уходят, оставляю 10 человек, но они будут называться чуть по-другому, структуру меняем. Что касается пробок, то сотрудники будут компактно размещены и никуда ездить им не потребуется», — прокомментировал он ситуацию.

Кубанычбек Асылбеков отметил, что создают одну новую диспетчерскую, а не 52, как было раньше.

«Связь из лифта будет напрямую с диспетчерской. Электромеханики и их помощники будут быстро доходить до места и эвакуировать людей. То есть основной сыр-бор — из-за помещений, в которых проживают люди. При этом за коммуналку они не платят, все расходы несет «Горлифт». Некоторые диспетчера проживают на протяжении 16 лет, некоторые 3 года, или 6-7 лет. Не знаю, кто им дал разрешение на это, но это незаконно. Я привожу структуру предприятия в соответствии с законодательством и прошу освободить помещения. Если хотим предоставлять качественные услуги населению и проводить реформы, то без этого невозможно», — подчеркнул директор МП.

Он добавил, что в городе есть другие вакансии для трудоустройства, а в случае проблем с жильем можно встать в очередь на госипотеку.