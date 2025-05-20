В России школы начнут сообщать в МВД о детях мигрантов, не сдавших тест

Школы в России будут передавать в МВД сведения о детях мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного юридического форума, передает РИА Новости.

По его словам, если ребенок не справился с экзаменом, у родителей остается три месяца, чтобы за собственный счет организовать дополнительное обучение — найти курсы и подготовить его к повторной попытке. В это время МВД получает информацию от образовательных учреждений и должно контролировать действия родителей.

Анзор Музаев подчеркнул, что ответственность будет возложена не на самих детей, а на взрослых, которые обязаны обеспечить их подготовку. В случае бездействия со стороны родителей, правоохранительные органы могут принять соответствующие меры.

Таким образом, надзор за соблюдением требований по языковой интеграции детей мигрантов будет усилен за счет взаимодействия школ и МВД.

Отметим, ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 80 процентов несовершеннолетних иностранцев, желающих обучаться в российских школах и уже заявивших об этом, не смогут быть зачислены. Проведенный мониторинг показал, что причинами отказа были: представление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в школах, установление недостоверных сведений в поданных документах. По данным ведомства, около 40 процентов допущенных к тестированию детей не прошли его.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.