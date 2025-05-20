20:17
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Общество

В России школы начнут сообщать в МВД о детях мигрантов, не сдавших тест

Школы в России будут передавать в МВД сведения о детях мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного юридического форума, передает РИА Новости.

По его словам, если ребенок не справился с экзаменом, у родителей остается три месяца, чтобы за собственный счет организовать дополнительное обучение — найти курсы и подготовить его к повторной попытке. В это время МВД получает информацию от образовательных учреждений и должно контролировать действия родителей.

Анзор Музаев подчеркнул, что ответственность будет возложена не на самих детей, а на взрослых, которые обязаны обеспечить их подготовку. В случае бездействия со стороны родителей, правоохранительные органы могут принять соответствующие меры.

Таким образом, надзор за соблюдением требований по языковой интеграции детей мигрантов будет усилен за счет взаимодействия школ и МВД.

Отметим, ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 80 процентов несовершеннолетних иностранцев, желающих обучаться в российских школах и уже заявивших об этом, не смогут быть зачислены. Проведенный мониторинг показал, что причинами отказа были: представление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в школах, установление недостоверных сведений в поданных документах. По данным ведомства, около 40 процентов допущенных к тестированию детей не прошли его.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329776/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь
Как изменилось отношение россиян к мигрантам: итоги опроса центра «Левада»
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
В Омске кыргызстанцам строительная компания не выплатила зарплату
Трудовые мигранты из Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в РФ
Трудовым мигрантам разрешат работать по одному патенту в двух регионах РФ
В России иностранцам начнут оказывать бесплатную медицинскую помощь
В Госдуме предложили пускать мигрантов только со справкой об отсутствии болезней
Биометрические данные теперь сдают при въезде в Россию и через аэропорт Внуково
Астраханская область просит отменить квоту на мигрантов: не хватает рабочих рук
Популярные новости
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
Трудовые мигранты из&nbsp;Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в&nbsp;РФ Трудовые мигранты из Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в РФ
Бизнес
Пять дней до&nbsp;конца набора: успей на&nbsp;крутую стажировку&nbsp;О! по&nbsp;кибербезопасности Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности
Не&nbsp;90&nbsp;дней, а&nbsp;все время: &laquo;Яндекс Плюс&raquo; бесплатный на&nbsp;тарифах О! &laquo;КОМБО&raquo; Не 90 дней, а все время: «Яндекс Плюс» бесплатный на тарифах О! «КОМБО»
Погрузитесь в&nbsp;мир &laquo;Яндекс Плюс&raquo; с&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО Погрузитесь в мир «Яндекс Плюс» с MEGA — 90 дней БЕСПЛАТНО
KICB получил кредит для финансирования зеленой экономики в&nbsp;Кыргызстане KICB получил кредит для финансирования зеленой экономики в Кыргызстане
20 мая, вторник
20:00
У госпредприятия «Кыргызфармация» появится централизованный склад У госпредприятия «Кыргызфармация» появится централизова...
19:55
В школе в Кара-Балте протекает кровля. Власти бездействуют
19:35
В России школы начнут сообщать в МВД о детях мигрантов, не сдавших тест
19:26
В Таласе прокуратура вернула в госсобственность здание детского сада
19:12
В Баткенской области из шахты извлекли тело погибшего мужчины