Антисанитария, стихийная торговля и пробки: на улице Кулиева прошел рейд

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека 19 мая провела очередной рейд против стихийной торговли. На этот раз по улице Кулиева и проспекту Чуй в районе ТРК «Ош базары», сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, торговые точки располагались в антисанитарных условиях, с нарушением норм благоустройства и без разрешений. Продавцы занимали тротуары, затрудняя движение пешеходов и транспорта.

Рейд проводится по поручению мэра Айбека Джунушалиева. В зону действия попали участки, где уличная торговля продолжалась длительное время.

Торговцев заранее предупредили о необходимости освободить территорию. Однако некоторые из них, по информации мэрии, вновь попытались вернуться и продолжить торговать. На нарушителей составили административные протоколы.

Продавцы возмущены действиями властей. По их словам, они просили дать месяц на добровольный выезд, однако прошло более двух месяцев.

Как утверждают уличные торговцы, многие из них не смогли найти альтернативу. «Мы здесь не от хорошей жизни. Где торговать, если мест на рынках нет?» — заявила одна из женщин, попавших под рейд.

В муниципалитете подчеркивают, что борьба со стихийной торговлей продолжается: она не только нарушает санитарные нормы, но и создает угрозу безопасности и мешает горожанам свободно передвигаться по улицам.