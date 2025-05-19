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Общество

Бишкек остается в лидерах по заболеваемости корью

В Кыргызстане, по данным на 12 мая 2025 года, подтверждено 6 тысяч 455 случаев кори. Информацию 24.kg предоставили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, интенсивный показатель составил 88,6 на 100 тысяч населения.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Бишкеке — 3 тысячи 960 случаев (332,5 на 100 тысяч населения).

По регионам статистика следующая:

• Ош — 411 случаев,
• Чуйская область — 802 случая,
• Таласская область — 157 случаев,
• Нарынская область — 128 случаев,
• Ошская область — 478 случаев,
• Баткенская область — 159 случаев,
• Иссык-Кульская область — 98 случаев,
• Джалал-Абадская область — 262 случая.

Чаще всего болеют дети от года до четырех лет (38 процентов случаев) и дети до года (30 процентов случаев).

Среди взрослых заболеваемость корью также фиксируется: 20–29 лет — 4 процента случаев, 30 лет и старше — 4 процента. Ниже заболеваемость среди подростков в возрасте 15–19 лет — 2 процента.

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Анализ прививочного статуса показывает, что 94 процента заболевших (6 тысяч 68 человек) не были привиты против кори, в том числе из-за отказа родителей, медицинских противопоказаний или не достигли возраста вакцинации.

Только 6 процентов заболевших (387 человек) имели прививки (одну или две дозы).

По данным РЦИ, в январе — апреле 2025 года зарегистрировано 6 тысяч 407 случаев кори, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го (9 тысяч 447 случаев). Однако в Бишкеке заболеваемость остается выше, чем в прошлом году, что указывает на продолжающуюся циркуляцию вируса среди непривитых групп населения.

С начала 2025 года в КР от осложнений кори скончались девять человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329580/
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