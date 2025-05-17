14:46
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке проходит дипломатическая ярмарка

В Бишкеке на аллее перед памятником Курманжан датке (рядом с кинотеатром «Ала-Тоо») проходит традиционная благотворительная дипломатическая ярмарка, приуроченная к Международному дню защиты детей.

В ней принимают участие около 15 посольств. Участники ярмарки представили национальную кухню, поделки и сувениры.

По данным представителей МИД, все средства, вырученные в ходе ярмарки, будут направлены на благотворительность, в частности для двух детских домов, расположенных в Чуйской и Ошской областях, будут закуплены необходимые для них вещи.

Ярмарка сопровождается культурной программой — танцами и песнями различных народов мира. Организаторы мероприятия отметили, что ярмарка направлена на укрепление межнациональных связей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329441/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет дипломатическая ярмарка к Международному дню защиты детей
Умереть богатым позорно. Билл Гейтс раздаст почти все свое состояние
В Бишкеке с 1 по 3 мая пройдет ярмарка сельхозпродукции
KFC продлевает кампанию «Баскет добра» до конца мая 2025 года
Крупнейшая ярмарка вакансий и профессий пройдет в Бишкеке
«Баскет добра» от KFC — в помощь деткам с онкологией
В Бишкеке пройдет ярмарка для производителей и ритейлеров одежды
В Бишкеке пройдет Финансовая ярмарка — 2025
RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
Популярные новости
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Бизнес
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
Принимайте оплату легко&nbsp;&mdash; увеличивайте доход бизнеса с&nbsp;O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank
Газификация под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Газификация под 3 процента от «Элдик Банка»
17 мая, суббота
14:46
Папа Римский предлагает Ватикан местом для переговоров России и Украины Папа Римский предлагает Ватикан местом для переговоров...
14:36
Пожар на берегу Иссык-Куля локализован
14:19
В Бишкеке на летний период вводится временное ограничение на движение грузовиков
14:12
Налоговой службе 35 лет. Ведомству вручили 65 автомобилей
14:09
В Бишкеке проходит дипломатическая ярмарка