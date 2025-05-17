В Бишкеке проходит дипломатическая ярмарка

В Бишкеке на аллее перед памятником Курманжан датке (рядом с кинотеатром «Ала-Тоо») проходит традиционная благотворительная дипломатическая ярмарка, приуроченная к Международному дню защиты детей.

В ней принимают участие около 15 посольств. Участники ярмарки представили национальную кухню, поделки и сувениры.

По данным представителей МИД, все средства, вырученные в ходе ярмарки, будут направлены на благотворительность, в частности для двух детских домов, расположенных в Чуйской и Ошской областях, будут закуплены необходимые для них вещи.

Ярмарка сопровождается культурной программой — танцами и песнями различных народов мира. Организаторы мероприятия отметили, что ярмарка направлена на укрепление межнациональных связей.