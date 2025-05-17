На противоселевые каналы в Нарынской области выделяют 1,5 миллиона сомов

Объявлен тендер на устройство противоселевых каналов в селах Мин-Куш и Кызыл-Коргон Джумгальского района Нарынской области. Об этом сообщает портал госзакупок.
По его данным, на эти цели планируется выделить 1,5 миллиона сомов.
Заявки принимаются до 2 июня.
С начала 2025 года направлено более 300 предписаний органам местного самоуправления и главам районных администраций с требованием принять меры на конкретных участках, подверженных риску чрезвычайных ситуаций.
Меры, указанные в предписаниях, могут включать в себя очистку ирригационных систем, селеотводных каналов и селевых накопителей, а также увеличение пропускной способности мостовых переходов.