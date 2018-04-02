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Об утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот

Постановление Правительства КР № 146 от 20 марта 2018 года

Об утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики

В целях эффективного использования радиочастотного спектра на территории Кыргызской Республики, реализации статьи 4 Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Национальную таблицу распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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