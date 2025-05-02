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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставка Союза художников, рок-концерт и цирковое шоу

Театры

3 мая. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

4 мая. Опера «Алымбек менен Курманжан»

Музыка народного артиста КР Сатылгана Осмонова в редакции Таалайбека Дооронова на либретто поэтессы, заслуженного деятеля культуры КР Бубайши Арстанбековой. История любви, жизни и служения Отчизне великих кыргызских политических деятелей — Алымбека датки и Курманджан датки.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

4 мая. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

4 мая. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

3-4 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

18 апреля — 4 мая. Выставка Талгата Миррахимова

Пейзажи мастера переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 11 мая. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

29 апреля — 13 мая. Республиканская весенняя выставка Союза художников

Представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство как опытных мастеров, так и молодых художников из всех регионов республики. Среди них есть и работы, посвященные подвигу наших земляков на фронте и в тылу в годы войны, огромному вкладу жителей Киргизской ССР в дело общей Победы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

3 мая. Вечер современной хореографии

Произведения современной хореографии исполнят солисты и артисты балета. Главный балетмейстер — народная артистка КР Айзада Тумакова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

3 мая. Концерт музыки Ханса Циммера

Новое симфоническое шоу саундтреков — дань уважения великому композитору современности Хансу Циммеру.

Кыргызский драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

3-4 мая. Концерт Мирбека Атабекова «20 лет на сцене!»

За два десятилетия Мирбек Атабеков превратился в настоящую легенду кыргызской эстрады. Его песни стали саундтреком жизни для миллионов слушателей, а искренность и самобытность его творчества — визитной карточкой артиста.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

3-4 мая. Киноклуб

3 мая состоится показ фильма «Лучшее предложение», а 4 мая — первого эпизода сериала «Очень странные дела».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).

3-4 мая. Цирковое шоу «Акварель»

В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

4 мая. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

4 мая. Рок-концерт

Волшебное слияние энергии и элегантности, мощи и гармонии — так можно описать концерт в исполнении рок-бэнда Tynda.music, который объединяет силу рока и глубину классических инструментов, превращая каждую композицию в музыкальное путешествие.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.

4 мая. Стендап-концерт Алексея Квашонкина

Алексей Квашонкин считает, что суть стендапа — донести до людей мысль и чему-то научить их. Он не любит короткие шутки, а предпочитает рассказывать истории из своей жизни и размышлять о чем-то. А еще он любит лирические концовки в своих комедийных выступлениях.

Театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 19.00.

Лекции, мастер-классы

3 мая. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

3 мая. Лекция по истории мирового искусства

Вас ждет лекция, посвященная импрессионизму и постимпрессионизму. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

3 мая. Сказка «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

3-4 мая. Спектакли «Здравствуйте!» и «Саламатсызбы!»

«Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!» — интерактивные представление о вежливости.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

4 мая. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328120/
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