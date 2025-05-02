Афиша Бишкека на выходные: выставка Союза художников, рок-концерт и цирковое шоу

Театры
3 мая. Фантастическая комедия «Шестое чувство»
После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
4 мая. Опера «Алымбек менен Курманжан»
Музыка народного артиста КР Сатылгана Осмонова в редакции Таалайбека Дооронова на либретто поэтессы, заслуженного деятеля культуры КР Бубайши Арстанбековой. История любви, жизни и служения Отчизне великих кыргызских политических деятелей — Алымбека датки и Курманджан датки.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
4 мая. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»
Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
4 мая. Спектакль «Ворон»
Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
3-4 мая. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
18 апреля — 4 мая. Выставка Талгата Миррахимова
Пейзажи мастера переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
23 апреля — 11 мая. Выставка Халиды Шимовой
Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).
«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.
29 апреля — 13 мая. Республиканская весенняя выставка Союза художников
Представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство как опытных мастеров, так и молодых художников из всех регионов республики. Среди них есть и работы, посвященные подвигу наших земляков на фронте и в тылу в годы войны, огромному вкладу жителей Киргизской ССР в дело общей Победы.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали, выступления
3 мая. Вечер современной хореографии
Произведения современной хореографии исполнят солисты и артисты балета. Главный балетмейстер — народная артистка КР Айзада Тумакова.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
3 мая. Концерт музыки Ханса Циммера
Новое симфоническое шоу саундтреков — дань уважения великому композитору современности Хансу Циммеру.
Кыргызский драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.
3-4 мая. Концерт Мирбека Атабекова «20 лет на сцене!»
За два десятилетия Мирбек Атабеков превратился в настоящую легенду кыргызской эстрады. Его песни стали саундтреком жизни для миллионов слушателей, а искренность и самобытность его творчества — визитной карточкой артиста.
Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.
3-4 мая. Киноклуб
3 мая состоится показ фильма «Лучшее предложение», а 4 мая — первого эпизода сериала «Очень странные дела».
Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).
3-4 мая. Цирковое шоу «Акварель»
В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми.
Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.
4 мая. Аудиоспектакль «Дух города»
Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.
Сквер имени Максима Горького, 13.00.
4 мая. Рок-концерт
Волшебное слияние энергии и элегантности, мощи и гармонии — так можно описать концерт в исполнении рок-бэнда Tynda.music, который объединяет силу рока и глубину классических инструментов, превращая каждую композицию в музыкальное путешествие.
Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.
4 мая. Стендап-концерт Алексея Квашонкина
Алексей Квашонкин считает, что суть стендапа — донести до людей мысль и чему-то научить их. Он не любит короткие шутки, а предпочитает рассказывать истории из своей жизни и размышлять о чем-то. А еще он любит лирические концовки в своих комедийных выступлениях.
Театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 19.00.
Лекции, мастер-классы
3 мая. Мастер-класс по живописи
Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М», 14.00.
3 мая. Лекция по истории мирового искусства
Вас ждет лекция, посвященная импрессионизму и постимпрессионизму. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.
Для детей
3 мая. Сказка «Играем Андерсена»
Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.
3-4 мая. Спектакли «Здравствуйте!» и «Саламатсызбы!»
«Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!» — интерактивные представление о вежливости.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.
4 мая. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.