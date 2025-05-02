Афиша Бишкека на выходные: выставка Союза художников, рок-концерт и цирковое шоу

Театры

3 мая. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

4 мая. Опера «Алымбек менен Курманжан»

Музыка народного артиста КР Сатылгана Осмонова в редакции Таалайбека Дооронова на либретто поэтессы, заслуженного деятеля культуры КР Бубайши Арстанбековой. История любви, жизни и служения Отчизне великих кыргызских политических деятелей — Алымбека датки и Курманджан датки.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

4 мая. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

4 мая. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.