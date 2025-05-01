Тысячи людей в Европе отпраздновали Вальпургиеву ночь

В ночь с 30 апреля на 1 мая Европа вновь погрузилась в атмосферу мистики и веселья, отмечая Вальпургиеву ночь — праздник, сочетающий языческие обряды и христианские традиции.

Как пишет DW, в Средние века существовало поверье, что в ночь на 1 мая ведьмы садились на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время на диких пирах с демонами и дьяволом. По традиции люди переодеваются в эту ночь в костюмы ведьм и чертей, шествуют по улицам, жгут костры.

В Германии главный «шабаш» происходит в Гарце на горе Броккен, или, как ее еще называют, Блоксберг. Литературную основу для празднеств заложил Иоганн Вольфганг Гете, описав пир ведьм на Броккене в «Фаусте».

Что касается названия, то оно никакого отношения к ведьмам не имеет — ночь носит имя католической монахини Святой Вальпургии, скончавшейся в Германии в 777 году.