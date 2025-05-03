Более половины домов культуры в Кыргызстане в плохом состоянии

В Кыргызстане из 40 районных и 20 городских дворцов/домов культуры 17 нуждаются в капитальном ремонте, 4 находятся в аварийном состоянии, 11 не имеют собственного здания. Об этом говорится в материалах Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, в каждом учреждении, за исключением технического персонала, работает от 12 до 15 сотрудников, директор получает зарплату выше 21 тысячи сомов, а основной персонал — выше 15 тысяч.

Из 650 сельских домов культуры/клубов 199 нуждаются в капитальном ремонте и 61 находится в аварийном состоянии. Каждое учреждение, за исключением технического персонала, укомплектовано одним или двумя сотрудниками с заработной платой 14-15 тысяч сомов.

«Однако можно предположить, что в целом по республике показатель домов культуры/клубов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, превышает 50 процентов. Так как по итогам запроса министерство обнаружило, что многие из них находятся в плачевном состоянии, даже если нет официального заключения соответствующих органов. Значительная часть этих зданий устарела и не соответствует современным требованиям», — отмечают в Минкультуры.

Кроме того, многие учреждения не имеют необходимой материально-технической базы, что является серьезным препятствием для проведения культурных мероприятий и реализации программ. Сельские клубы не обеспечены музыкальными инструментами, сценическими костюмами. Основной деятельностью домов культуры (клубов) является проведение культурно-массовых мероприятий на местном уровне, а также бесплатных творческих кружков для населения.

Что касается финансирования, то 40 районных домов культуры по всей республике и сельские клубы Баткенской области поддерживаются из республиканского бюджета. Остальные городские дома культуры и более 600 сельских клубов финансируются из местного бюджета и находятся на балансе органов местного самоуправления.

Для развития культуры и искусства министерство предлагает создание многофункциональных культурных центров единого типа во всех регионах. Важным аспектом является интеграция современных и инклюзивных методов для того, чтобы центр стал доступным для всех категорий граждан, включая молодежь, пожилых и людей с особыми потребностями.