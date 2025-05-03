В Бишкеке 3 мая солнечно. Температура воздуха днем ожидается +30 градусов.
Отключения света, воды и газа
- 9.30-18.30 — микрорайон, 4, 26а, 26б, 22/2, 26/1; улица Каралаева, 22/2;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Ахунбаева);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Жениш»;
- 9.00-16.00 — село Маевка (улица Водохранилище).
В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее
У кого намечается той
Азизбек Турсунбаев
Родился 3 мая 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Сергей Пакура
Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.
Памятные даты
Всемирный день свободы печати
Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).
Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.
Куда сходить
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