НИОЗ развернул центр анализа общественных рисков. Чем займется

Национальным институтом общественного здоровья развернут новый центр анализа общественных рисков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор НИОЗ Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, раньше подход в работе был немного неструктурированным, а теперь центр займется изучением тенденций, рисков, которые могут появиться в ближайшем или отдаленном будущем. По итогам НИОЗ будет передавать обоснованную аналитическую записку уполномоченным органам, в том числе кабмину, для принятия решений.

Жаркынбек Касымбеков перечислил несколько направлений работы НИОЗ.

«Провели ситуационный анализ по загрязнению воздуха, как он влияет на здоровье граждан, на какие категории и по каким заболеваниям. Подали также заявку, и она одобрена Министерством образования, по исследованию антибиотикорезистентности (устойчивость к противомикробным препаратам). Кроме того, получены результаты по популяционному иммунитету по основным вакциноуправляемым инфекциям, в том числе вирусным гепатитам, кори, краснухи.

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Исследование популяционного иммунитета проведено совместно с российскими коллегами, благодаря их технической и финансовой поддержке. Получили очень интересные результаты. Основываясь на этих данных, готовим конкретные рекомендации для системы здравоохранения, какие действия нужны именно по предотвращению этих инфекций», — сказал он.

Жаркынбек Касымбеков добавил, что в НИОЗ также проверяют средства, используемые для лабораторных исследований.

«У нас есть эталонные образцы, сравнивая с которыми, мы даем заключение, стоит ли использовать средства или нет. К примеру, в начале пандемии COVID-19 пришла первая партия тест-систем, они оказались абсолютными пустышками. Благодаря лаборатории нашего института мы забраковали и не пустили эти тест-системы в работу. Это правильно, иначе могли бы быть ложно положительные или ложно отрицательные результаты. Потом стали завозить нормальные тест-системы», — отметил Жаркынбек Касымбеков.