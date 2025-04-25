В Казахстане предлагают наказывать за сексуальные домогательства на работе

В Казахстане предлагают наказывать за сексуальные домогательства на рабочем месте. Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс.

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В числе озвученных чиновниками проблем — отсутствие правового регулирования вопросов сексуального домогательства в сфере труда.

По данным социологических опросов, проведенных в республике, до 30 процентов сотрудников сталкивались с сексуализированными домогательствами со стороны коллег на рабочем месте.

При этом, как отмечается в документе, в РК отсутствует четкий механизм обращения и защиты.

Законопроектом предлагается обязать работодателей реагировать на случаи домогательства, разработать процедуру подачи жалобы и меры защиты.

В декабре 2025 года ведомство намерено внести предложение в правительство, а в январе — на рассмотрение депутатов Мажилиса.