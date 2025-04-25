13:36
USD 87.32
EUR 99.37
RUB 1.05
Общество

В Казахстане предлагают наказывать за сексуальные домогательства на работе

В Казахстане предлагают наказывать за сексуальные домогательства на рабочем месте. Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В числе озвученных чиновниками проблем — отсутствие правового регулирования вопросов сексуального домогательства в сфере труда.

По данным социологических опросов, проведенных в республике, до 30 процентов сотрудников сталкивались с сексуализированными домогательствами со стороны коллег на рабочем месте.

При этом, как отмечается в документе, в РК отсутствует четкий механизм обращения и защиты.

Законопроектом предлагается обязать работодателей реагировать на случаи домогательства, разработать процедуру подачи жалобы и меры защиты.

В декабре 2025 года ведомство намерено внести предложение в правительство, а в январе — на рассмотрение депутатов Мажилиса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327294/
просмотров: 692
Версия для печати
Материалы по теме
Домогательства. 80-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» отправили в тюрьму
В Бишкеке 70-летнего физрука обвинили в домогательстве второклассницы
В Бишкеке милиция ищет мужчину, домогавшегося девушки в автобусе
В Париже начался суд над Жераром Депардье по делу о сексуальных домогательствах
В Токмаке мужчину подозревают в развратных действиях в отношении дочери
90 процентов женщин и девочек сталкивались с домогательством в транспорте
Домогательства несовершеннолетней. Суд отменил два оправдательных приговора
Домогательства несовершеннолетней. Жертва насилия получила охранный ордер
Домогательства несовершеннолетней. Верховный суд в очередной раз отложил процесс
Домогательства несовершеннолетней. Защита обжалует оправдательный приговор
Популярные новости
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Бизнес
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
Майские каникулы за&nbsp;границей: оставайтесь онлайн вместе с&nbsp;интернет-роумингом О! Майские каникулы за границей: оставайтесь онлайн вместе с интернет-роумингом О!
График работы центров обслуживания &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; на&nbsp;майские праздники График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
25 апреля, пятница
13:29
НИОЗ развернул центр анализа общественных рисков. Чем займется НИОЗ развернул центр анализа общественных рисков. Чем з...
13:23
На проспекте Чуй проходит ремонт тротуаров
13:10
Школе, собравшей больше всего батареек, построят новую спортивную площадку
13:05
O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
12:55
Земельная амнистия в Бишкеке. Мэрия продолжает прием заявлений