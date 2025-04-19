Дебюрократизация. Госорганы могут оставлять сэкономленные средства на свои нужды

Сэкономленные в рамках дебюрократизации государственных органов финансовые средства, например, от сокращения штатов или оптимизации процедур или расходов, министерства и ведомства смогут использовать самостоятельно. Об этом сообщает Министерство юстиции по итогам заседания межведомственной комиссии.
Минюст и Национальный институт стратегических исследований представили проекты решений и озвучили свои предложения.
Одним из них стал вариант, согласно которому все сэкономленные средства можно будет оставлять в распоряжении самого госоргана. По мнению инициаторов, это повысит мотивацию чиновников и создаст устойчивую экономическую основу для постоянного улучшения условий труда в госсекторе.
Средства смогут направляться на:
- премирование наиболее эффективных сотрудников, добившихся конкретных результатов в повышении качества работы и снижении бюрократической нагрузки;
- повышение квалификации государственных служащих, включая финансирование профильного обучения;
- улучшение условий труда — от материально-технического оснащения до модернизации офисной инфраструктуры.