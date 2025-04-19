Дебюрократизация. Госорганы могут оставлять сэкономленные средства на свои нужды

Сэкономленные в рамках дебюрократизации государственных органов финансовые средства, например, от сокращения штатов или оптимизации процедур или расходов, министерства и ведомства смогут использовать самостоятельно. Об этом сообщает Министерство юстиции по итогам заседания межведомственной комиссии.

Минюст и Национальный институт стратегических исследований представили проекты решений и озвучили свои предложения.

Одним из них стал вариант, согласно которому все сэкономленные средства можно будет оставлять в распоряжении самого госоргана. По мнению инициаторов, это повысит мотивацию чиновников и создаст устойчивую экономическую основу для постоянного улучшения условий труда в госсекторе.

Средства смогут направляться на: