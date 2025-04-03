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Общество

В Бишкеке в прокат выходят два кыргызских фильма — «Эки дос» и «Чаке»

В Бишкеке в прокат выходят два кыргызских фильма — мелодрама «Эки дос» и романтическая комедия «Чаке».

1
«Эки дос»

После десятилетней разлуки два друга детства Мырза и Кайрат неожиданно встречаются на конференции. Мырза стал акимом, а Кайрат — хирургом. Эта встреча пробуждает старую дружбу, открывает новые возможности и ставит перед ними новые жизненные испытания.

Режиссер: Ырыс Окенова.
Жанр: мелодрама.
Язык: кыргызский.
Актеры: Аскар Качкынбаев, Абылай Марат уулу, Калипа Таштанова, Асхат Сулайманов, Адис Сарбагышев, Асан Аманов, Мырзайым Касыбаева, Алтынбек Мирланов, Айсалкын Кыйыкбаева, Замира Сатыбалдиева.

2
«Чаке»

69-летний Таалай всю жизнь хранил в сердце образ первой любви, отвергая новые чувства. Но судьба дает ему шанс: друг убеждает его вновь открыть сердце, а загадочная Махабат приносит в его жизнь свет. Сможет ли Таалай оставить прошлое и позволить себе быть счастливым? История о том, что для любви никогда не поздно.

Режиссер: Нурсултан Зарылов.
Жанр: романтическая комедия.
Язык: кыргызский.
Актеры: Акылбек Мураталиев, Табылды Актанов, Шайыргүл Касымалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324749/
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