В Бишкеке в прокат выходят два кыргызских фильма — мелодрама «Эки дос» и романтическая комедия «Чаке».

1 «Эки дос» «Эки дос»

После десятилетней разлуки два друга детства Мырза и Кайрат неожиданно встречаются на конференции. Мырза стал акимом, а Кайрат — хирургом. Эта встреча пробуждает старую дружбу, открывает новые возможности и ставит перед ними новые жизненные испытания.

Режиссер: Ырыс Окенова.

Жанр: мелодрама.

Язык: кыргызский.

Актеры: Аскар Качкынбаев, Абылай Марат уулу, Калипа Таштанова, Асхат Сулайманов, Адис Сарбагышев, Асан Аманов, Мырзайым Касыбаева, Алтынбек Мирланов, Айсалкын Кыйыкбаева, Замира Сатыбалдиева.

2 «Чаке» «Чаке»

69-летний Таалай всю жизнь хранил в сердце образ первой любви, отвергая новые чувства. Но судьба дает ему шанс: друг убеждает его вновь открыть сердце, а загадочная Махабат приносит в его жизнь свет. Сможет ли Таалай оставить прошлое и позволить себе быть счастливым? История о том, что для любви никогда не поздно.

Режиссер: Нурсултан Зарылов.

Жанр: романтическая комедия.

Язык: кыргызский.

Актеры: Акылбек Мураталиев, Табылды Актанов, Шайыргүл Касымалиева.