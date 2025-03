В Бишкеке 1 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 31, переулок Майкопский, 4, 6, 9, 10, 19, 24, 61, 65, 77, 79, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Лущихина, жилмассив «Тынчтык», улица Туголбая Ата, 67, отрезки улиц Бухарской, Дубосековской, Сары-Челекской, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Чубак, Алманбет, Ак-Уул, Анар, Кошой, Жээк, Наристе, Эр-Тоштук, Бакай-Ата, Манасчи, Эр-Табылды, Жибек);

9.30-17.30 — отрезки улиц Маяковского, Елебесова, переулки Красноярский, Читинский, Керченский;

9.00-17.30 — отрезки улиц Огонбаева, Западной, Кирова, Курманджан Датки, Гражданской, Абдумомунова, Таллинской, Ереванской, Саратовской;

13.00-17.00 — отрезки улицы Киевской, бульвара Эркиндик;

9.00-13.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Ахунбаева, Байтика Баатыра, Джантошева;

9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Кустанайская, Балбан-Таймаш-1, -3, -4, -6), микрорайон «Достук», 2/6, 2/11.

31 марта — 2 апреля — район, ограниченный улицей Масалиева, проспектом Чингиза Айтматова, «Манас айылы», улицами Семетей, Садырбаева, а также в селе Орто-Сай, жилых городках «Сары Озон», «Ала-Арча 1, 2», «Браво», «Ордо», по улице Байтика Баатыра, в администрации президента «Ынтымак Ордо», резиденции главы государства, СЭЗ «Бишкек».

С 31 марта по 4 апреля в жилом городке Совмина отключили горячее водоснабжение.

Памятные даты

Открытие Международного университета в Джалал-Абаде

Фото из интернета. Международный университет

Вуз создан согласно указу президента Кыргызской Республики от 1 апреля 1993 года. Первоначально он именовался Джалал-Абадским коммерческим институтом, который создан на базе Джалал-Абадского кооперативного техникума и Джалал-Абадского кооперативного училища. С 2005-го статус вуза повышен, и далее он стал именоваться Университетом экономики и предпринимательства.

Международный университет в Джалал-Абаде — первый негосударственный вуз в Кыргызстане и странах СНГ, первая альтернатива государственным вузам в постсоветских государствах.

По результатам 2016 года газета «Эркин-Тоо» признала Университет экономики и предпринимательства лучшим вузом республики.

Началось строительство альтернативной дороги север — юг

С 1 апреля 2014 года в селах Арал и Кызыл-Жылдыз Джумгальского района стартовало строительство первой фазы альтернативной дороги север — юг.

Ее протяженность составит 433 километра. Работы поделены на три фазы. Первая и самая трудная предусматривала прокладку трассы протяженностью 154 километра на двух участках: Кызыл-Жылдыз — Арал и Казарман — Джалал-Абад, а также тоннеля длиной 3,7 километра через перевал Кок-Арт.

Фото 24.kg. Строительство дороги

Соединение этой дороги с трассами Казахстана и России на севере страны и Таджикистана на юге позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан в обход Узбекистана.

Строительство альтернативной дороги неоднократно вызывало критику. В феврале 2019-го депутата ЖК Марата Аманкулова возмутило, что сроки отстают от графика, а над фактическим объемом выполненных работ по строительству трасс и вовсе утрачен контроль.

День смеха (День дурака)

День дурака, или День смеха, — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.

Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен (The Top 100 April Fool’s Day Hoaxes of All Time), среди которых падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3,14 на 3,0 и другие.

Международный день птиц

Первое место в списке самых остроумных первоапрельских шуток занимает новость об урожае спагетти в Швейцарии.

Фото 24.kg. Ворон

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Международный день птиц возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Жолон Мамытов

Фото из интернета. Поэт Жолон Мамытов

Жолон Мамытов родился 1 апреля 1940 года в селе Тюлейкен Кара-Суйского района.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986).

На родном языке вышло более десяти сборников стихов и поэм: «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Создал ряд сценариев и либретто. В 1987-м по его либретто поставлена опера «Сепил» («Крепость») в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Перевел на кыргызский язык поэтические произведения Федора Тютчева, Афанасия Фета, Владимира Маяковского, Хосе Марти, повесть литовца Миколаса Слуцкиса «Коса Неринги», книги казаха Олжаса Сулейменова и других.

Умер в 1988 году.

Куда сходить

