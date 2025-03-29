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Общество
Сюжет: Полезные советы

Прикоснуться к истории. 10 музеев Бишкека и окрестностей столицы

Фото из интернета. Государственный мемориальный дом-музей имени М. В. Фрунзе

Провести время с пользой — это точно о посещении музеев. Кроме того, их обязательно надо посещать с детьми, и уж точно, если провести так выходной день, это не будет напрасной тратой времени.

Редакция 24.kg собрала данные о десяти музеях, как известных широкой публике, так и о тех, что точно не на слуху.

Национальный исторический музей

Адрес: Бишкек, проспект Чуй, 112, площадь Ала-Тоо.

Время работы: ежедневно с 09.00 до 18.00, понедельник — выходной.

Телефоны: +996312626102, 996312626085.

Цена: от 110 до 200 сомов, есть индивидуальные экскурсии.

Здесь хранятся лучшие памятники истории и культуры кыргызского народа. Богатейшие коллекции музея являются основой всех его экспозиций, служат научной базой исследователям, ученым; используются в качестве иллюстраций научной и научно-популярной литературы, неоднократно экспонировались на выставках в Центральных музеях Москвы и Санкт-Петербурга, во Франции, Финляндии, Японии, Турции. 

Национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева

Адрес: Бишкек, улица Абдрахманова, 196.

Время работы: понедельник с 10.00 до 18.00;

                         вторник, среда, пятница, суббота с 11.00 до 19.00;

                         четверг с 11.00 до 20.00;

                         воскресенье с 11.00 до 17.00.

Телефоны: +996312664959.

Цена: вход свободный.

Обладает крупнейшим в Кыргызстане собранием русского искусства XIX — XX веков и крупнейшим в мире собранием кыргызского традиционного декоративно-прикладного искусства. Музей был основан как Национальная картинная галерея 1 января 1935 года. 

Государственный мемориальный дом-музей имени М.В.Фрунзе

Адрес: Бишкек, улица М.Фрунзе, 364.

Время работы: ежедневно с 09.30 до 17.30, понедельник — выходной.

Телефон: 0312625031.

Посвящен жизни, деятельности и памяти советского военачальника Михаила Васильевича Фрунзе. В коллекции около 13 тысяч единиц хранения основного фонда. Это документы, личные вещи и оружие, переданные родственниками и близкими друзьями военачальника, мебель и посуда, личная библиотека, произведения живописи и скульптуры, посвященные Михаилу Фрунзе. На первом этаже флигель дома семьи Фрунзе, в котором воссоздан уклад бытовой жизни первопоселенцев Пишпека конца XIX — начала XX веков. 

Музей великой пустоты

Адрес: Бишкек, село Орто-Сай, улица Ормокоева, 31.

Время работы: суббота — воскресенье с 10.00 до 18.00.

Телефон: 0312550311.

Цена: вход бесплатный.

Дом и мастерская художника Алексея Скриплева. Вместо покупки билета посетители могут принести угощения к чаю или корм для кошек. В музее представлены необычные картины и инсталляции, создающие атмосферу для размышлений и медитации. Посетители могут часами бродить по лабиринтам «Пустоты», разглядывая произведения искусства и погружаясь в размышления. 

Дом-музей Чингиза Айтматова

Адрес: Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 305.

Время работы: понедельник — суббота с 10.00 по 17.00.

Телефон: 0500121228

Цена: 200 сомов для студентов и школьников, 400 сомов – для взрослых.

Музей расположен в доме, где писатель провел последние 20 лет жизни. Экспозиция включает семь комнат, в которых сохранилась обстановка, личные вещи, рукописи, многочисленные награды и фотографии Чингиза Айтматова. На втором этаже расположены его рабочий кабинет, спальня и библиотека. 

Нумизматический музей Национального банка Кыргызской Республики

Адрес: Бишкек, проспект Чуй, 168.

Время работы: по предварительной записи, понедельник — пятница с 09.00 по 17.00.

Телефоны: 0312669008; 0312612414.

Цена: вход бесплатный.

Музей предлагает коллекцию монет и банкнот, отражающих историю зарождения денежного обращения на территории Кыргызстана. Здесь можно увидеть редкие и ценные экземпляры, узнать об эволюции валюты и финансовой системы страны. 

Музей современного искусства «Толон»

Адрес: Сокулукский район, село Кунтуу, Бейшенова, 24/1.

Время работы: понедельник — пятница 09.00 до 18.00.

Телефоны: 0771409407, 0550160250.

Цена: $20.

Музей посвящен современному искусству и является площадкой для выставок местных и зарубежных художников. Здесь представлены различные виды искусства: живопись, скульптура, инсталляции и перформансы. 

Зоологический музей «Ала-Арча»

Адрес: альплагерь «Ала-Арча», 2/1.

Время работы: понедельник с 09.00 по 17.00;

                         вторник, среда — выходной;

                         четверг — воскресенье с 09.00 до 17.00.

Телефон: 0707520025.

Цена: 50 сомов для взрослых, 20 сомов – для детей.

Музей предлагает коллекцию, посвященную фауне региона. Здесь можно увидеть чучела животных, изучить их среду обитания и повадки. Это отличное место для любителей природы и тех, кто хочет узнать больше о животном мире Кыргызстана.

Музей-мастерская Гапара Айтиева

Адрес: Бишкек, улица Касыма Тыныстанова, 78.

Время работы: понедельник — пятница с 09.00 до 18.00.

Телефон: 0312623166.

Цена: вход бесплатный.

Музей посвящен жизни и творчеству известного кыргызского художника Гапара Айтиева. Здесь представлены его работы, личные вещи, материалы, рассказывающие о его вкладе в искусство Кыргызстана. 

Кыргызский государственный музей литературы и искусства имени Т. Сатылганова

Адрес: Бишкек, улица Токтогула, 109.

Время работы: с 09.00 до 17.00, обед c 12.00 до 13.00.

Телефон: +996312623830.

Образован 5 октября 1989 года. Его открыли в честь 125-летия великого деятеля. В музее представлены материалы о его жизни и творчестве, здесь же хранятся его работы. В музее три зала: тюркской письменности, устного творчества и акына Токтогула. Здесь около 5 тысяч экспонатов (рукописи и книги). 

При подготовке материала использовались данные сервиса 2GIS.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323944/
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