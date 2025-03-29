Прикоснуться к истории. 10 музеев Бишкека и окрестностей столицы

Фото из интернета. Государственный мемориальный дом-музей имени М. В. Фрунзе

Провести время с пользой — это точно о посещении музеев. Кроме того, их обязательно надо посещать с детьми, и уж точно, если провести так выходной день, это не будет напрасной тратой времени.

Редакция 24.kg собрала данные о десяти музеях, как известных широкой публике, так и о тех, что точно не на слуху.

Национальный исторический музей Адрес: Бишкек, проспект Чуй, 112, площадь Ала-Тоо. Время работы: ежедневно с 09.00 до 18.00, понедельник — выходной. Телефоны: +996312626102, 996312626085. Цена: от 110 до 200 сомов, есть индивидуальные экскурсии. Здесь хранятся лучшие памятники истории и культуры кыргызского народа. Богатейшие коллекции музея являются основой всех его экспозиций, служат научной базой исследователям, ученым; используются в качестве иллюстраций научной и научно-популярной литературы, неоднократно экспонировались на выставках в Центральных музеях Москвы и Санкт-Петербурга, во Франции, Финляндии, Японии, Турции.

Национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева Адрес: Бишкек, улица Абдрахманова, 196. Время работы: понедельник с 10.00 до 18.00; вторник, среда, пятница, суббота с 11.00 до 19.00; четверг с 11.00 до 20.00; воскресенье с 11.00 до 17.00. Телефоны: +996312664959. Цена: вход свободный. Обладает крупнейшим в Кыргызстане собранием русского искусства XIX — XX веков и крупнейшим в мире собранием кыргызского традиционного декоративно-прикладного искусства. Музей был основан как Национальная картинная галерея 1 января 1935 года.

Государственный мемориальный дом-музей имени М.В.Фрунзе Адрес: Бишкек, улица М.Фрунзе, 364. Время работы: ежедневно с 09.30 до 17.30, понедельник — выходной. Телефон: 0312625031. Посвящен жизни, деятельности и памяти советского военачальника Михаила Васильевича Фрунзе. В коллекции около 13 тысяч единиц хранения основного фонда. Это документы, личные вещи и оружие, переданные родственниками и близкими друзьями военачальника, мебель и посуда, личная библиотека, произведения живописи и скульптуры, посвященные Михаилу Фрунзе. На первом этаже флигель дома семьи Фрунзе, в котором воссоздан уклад бытовой жизни первопоселенцев Пишпека конца XIX — начала XX веков.

Музей великой пустоты Адрес: Бишкек, село Орто-Сай, улица Ормокоева, 31. Время работы: суббота — воскресенье с 10.00 до 18.00. Телефон: 0312550311. Цена: вход бесплатный. Дом и мастерская художника Алексея Скриплева. Вместо покупки билета посетители могут принести угощения к чаю или корм для кошек. В музее представлены необычные картины и инсталляции, создающие атмосферу для размышлений и медитации. Посетители могут часами бродить по лабиринтам «Пустоты», разглядывая произведения искусства и погружаясь в размышления.

Дом-музей Чингиза Айтматова Адрес: Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 305. Время работы: понедельник — суббота с 10.00 по 17.00. Телефон: 0500121228 Цена: 200 сомов для студентов и школьников, 400 сомов – для взрослых. Музей расположен в доме, где писатель провел последние 20 лет жизни. Экспозиция включает семь комнат, в которых сохранилась обстановка, личные вещи, рукописи, многочисленные награды и фотографии Чингиза Айтматова. На втором этаже расположены его рабочий кабинет, спальня и библиотека.

Нумизматический музей Национального банка Кыргызской Республики Адрес: Бишкек, проспект Чуй, 168. Время работы: по предварительной записи, понедельник — пятница с 09.00 по 17.00. Телефоны: 0312669008; 0312612414. Цена: вход бесплатный. Музей предлагает коллекцию монет и банкнот, отражающих историю зарождения денежного обращения на территории Кыргызстана. Здесь можно увидеть редкие и ценные экземпляры, узнать об эволюции валюты и финансовой системы страны.

М узей современного искусства «Толон» Адрес: Сокулукский район, село Кунтуу, Бейшенова, 24/1. Время работы: понедельник — пятница 09.00 до 18.00. Телефоны: 0771409407, 0550160250. Цена: $20. Музей посвящен современному искусству и является площадкой для выставок местных и зарубежных художников. Здесь представлены различные виды искусства: живопись, скульптура, инсталляции и перформансы.

Зоологический музей «Ала-Арча» Адрес: альплагерь «Ала-Арча», 2/1. Время работы: понедельник с 09.00 по 17.00; вторник, среда — выходной; четверг — воскресенье с 09.00 до 17.00. Телефон: 0707520025. Цена: 50 сомов для взрослых, 20 сомов – для детей. Музей предлагает коллекцию, посвященную фауне региона. Здесь можно увидеть чучела животных, изучить их среду обитания и повадки. Это отличное место для любителей природы и тех, кто хочет узнать больше о животном мире Кыргызстана.

Музей-мастерская Гапара Айтиева Адрес: Бишкек, улица Касыма Тыныстанова, 78. Время работы: понедельник — пятница с 09.00 до 18.00. Телефон: 0312623166. Цена: вход бесплатный. Музей посвящен жизни и творчеству известного кыргызского художника Гапара Айтиева. Здесь представлены его работы, личные вещи, материалы, рассказывающие о его вкладе в искусство Кыргызстана.

Кыргызский государственный музей литературы и искусства имени Т. Сатылганова Адрес: Бишкек, улица Токтогула, 109. Время работы: с 09.00 до 17.00, обед c 12.00 до 13.00. Телефон: +996312623830. Образован 5 октября 1989 года. Его открыли в честь 125-летия великого деятеля. В музее представлены материалы о его жизни и творчестве, здесь же хранятся его работы. В музее три зала: тюркской письменности, устного творчества и акына Токтогула. Здесь около 5 тысяч экспонатов (рукописи и книги).

При подготовке материала использовались данные сервиса 2GIS.