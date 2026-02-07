В Министерстве культуры отчитались о работе с музеями страны

В Министерстве культуры, информации и молодежной политики отчитались о работе с музеями страны.

Первый замглавы ведомства Союзбек Надырбеков отметил, что чиновники выезжали в регионы, чтобы изучить ситуацию на местах, заложить основы реформ, а также разработать аналитические карты для музейных объектов.

В ходе мониторинга проводились беседы с работниками музейной сферы, изучается нормативно-правовая база. В Минкультуры создана база данных о состоянии музеев республики.

Союзбек Надырбеков добавил, что создан электронный каталог Государственного музейного фонда, реализован проект по виртуальным экскурсиям «Санарип эгиз» в музее имени Михаила Фрунзе и комплексе «Манас Ордо», заработала электронная информационная система K-CRMS, открылись отделы «Санарип жана архив», а также создается виртуальный уголок истории Кыргызстана в национальном музее Монголии «Чынгызхан».

По его данным, в КР насчитывается 34 подведомственных музея.