«Месяц открытых дверей». Все государственные музеи КР будут работать бесплатно

С 1 по 30 октября во всех государственных музеях Кыргызстана пройдет акция «Месяц открытых дверей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что в течение месяца жители и гости страны смогут бесплатно посещать постоянные и временные экспозиции, участвовать в специальных экскурсиях, историко-культурных маршрутах, лекциях и мастер-классах.

«Месяц открытых дверей» призван сделать музеи более доступными и интересными, а также укрепить связь общества с национальным культурным наследием и пробудить патриотизм среди молодежи, заметили в ведомстве.

Инициатива реализуется в рамках указов президента, направленных на духовно-нравственное развитие общества, популяризацию национальных ценностей и повышение интереса к историческому наследию. Акция также приурочена к 100-летию со дня создания первого музея в КР.
