Власть

В Минкультуры отчитались о работе, проведенной в 2025 году

В Министерстве культуры информации и молодежной политики отчитались о работе, проведенной в 2025 году. В ведомстве прошла коллегия.

В отчете говорится, что в КР есть 68 музеев, в которых работает 1 тысяча 291 сотрудник. За отчетный период восстановлено 354 экспоната, 2,2 тысячи экспонатов дополнены, более 25, 2 тысячи единиц подверглись процессу цифровизации.

Музеи страны посетили более 1,2 миллиона человек.

В государственную собственность переданы частные объекты:

  • дом-музей Алыкула Осмонова в Бишкеке;
  • музей Жусупа Абдрахманова в Иссык-Кульской области;
  • комплекс Кошой-Коргон в Ат-Башинском районе Нарынской области;
  • картинная галерея Аскара Салымбекова в Нарынской области.

Также на базе трех музеев открыты центры ремесел, четыре культурно-информационных центра для самостоятельного посещения и обучения гостей.
