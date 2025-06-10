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Общество

В Бишкеке прошел международный музейный саммит

В Национальном историческом музее 9 июня прошел международный музейный саммит «Альянс музеев: Евразийская инициатива». Об этом сообщает Минкультуры.

Это масштабное культурное мероприятие организовано по инициативе Международного совета музеев (ICOM) — крупнейшей в мире организации, объединяющей музеи и музейных специалистов.

В работе саммита приняли участие первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Союзбек Надырбеков, директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова, руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев, а также представители из различных стран, в том числе делегаты национальных комитетов ICOM и другие специалисты в области музейного дела.

В ходе мероприятия Союзбек Надырбеков подчеркнул значимую роль национального комитета ICOM КР в культурной жизни республики и развитии музейной сферы, отметив, что комитет реализует ряд инициатив в тесном сотрудничестве с Министерством культуры и гражданским обществом.

Минкультуры
Фото Минкультуры. Саммит музеев

Саммит стал важным шагом на пути выведения музейной сферы Кыргызстана на международный уровень и интеграции в мировое музейное сообщество. Он послужил значимой международной платформой для открытого диалога, обмена опытом и укрепления взаимного сотрудничества.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители ICOM и руководители музейных учреждений из 11 государств, которые поделились своим опытом, успешными проектами и новыми инициативами. Председателем национального комитета ICOM в Кыргызской Республике является директор Центра кочевой цивилизации имени Курманджан Датки Аида Алымова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332111/
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