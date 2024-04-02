Музеи санжыра предлагает создать в Кыргызстане депутат Улугбек Ормонов

Музеи санжыра (генеалогические) предлагает создать в Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов. Соответствующий законопроект он вынес на общественное обсуждение.
Парламентарий отмечает в справке-обосновании, что в настоящее время генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает историю родов, происхождение отдельных лиц и родственных связей, приобретает популярность во многих странах мира. Для популяризации генеалогии издаются книги и энциклопедии, создаются музеи.
Генеалогию, называя ее санжыра, издревле изучают и устно передают из поколения в поколение кыргызы. Санжыра является одним из важных традиций кыргызского народа, согласно которой каждый человек должен знать имена своих предков по отцовской линии до седьмого колена.Улугбек Ормонов
Он добавляет, что вместе с тем дальнейшие сохранение и развитие санжыра как одной из значимых традиций кыргызского народа требуют широкого использования научных подходов. В их число входят создание генеалогических музеев, которые бы осуществляли сбор, хранение, изучение и популяризацию родственных взаимосвязей людей, историю родов, происхождение отдельных лиц, установление родственных связей, составление поколенных росписей и генеалогического древа. Это в значительной степени будет способствовать исторической преемственности поколений.
«Однако создание таких музеев в нашей стране законодательно не урегулировано. На практике это создает формальные препятствия для сбора, изучения, хранения, экспонирования и популяризации генеалогических материалов и документов. В этой связи и был разработан проект закона», — заключил депутат.