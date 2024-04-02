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Общество

Музеи санжыра предлагает создать в Кыргызстане депутат Улугбек Ормонов

Музеи санжыра (генеалогические) предлагает создать в Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов. Соответствующий законопроект он вынес на общественное обсуждение.

Парламентарий отмечает в справке-обосновании, что в настоящее время генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает историю родов, происхождение отдельных лиц и родственных связей, приобретает популярность во многих странах мира. Для популяризации генеалогии издаются книги и энциклопедии, создаются музеи.

Генеалогию, называя ее санжыра, издревле изучают и устно передают из поколения в поколение кыргызы. Санжыра является одним из важных традиций кыргызского народа, согласно которой каждый человек должен знать имена своих предков по отцовской линии до седьмого колена.

Улугбек Ормонов

Он добавляет, что вместе с тем дальнейшие сохранение и развитие санжыра как одной из значимых традиций кыргызского народа требуют широкого использования научных подходов. В их число входят создание генеалогических музеев, которые бы осуществляли сбор, хранение, изучение и популяризацию родственных взаимосвязей людей, историю родов, происхождение отдельных лиц, установление родственных связей, составление поколенных росписей и генеалогического древа. Это в значительной степени будет способствовать исторической преемственности поколений.

«Однако создание таких музеев в нашей стране законодательно не урегулировано. На практике это создает формальные препятствия для сбора, изучения, хранения, экспонирования и популяризации генеалогических материалов и документов. В этой связи и был разработан проект закона», — заключил депутат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290510/
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