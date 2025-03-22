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Общество

Азербайджан отправил в Кыргызстан десять пожарных авто в качестве гумпомощи

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева отправило в Кыргызскую Республику безвозмездную материально-техническую помощь. Об этом сообщают СМИ Азербайджана.

Гуманитарный груз, отправленный из Бакинского международного морского торгового порта на пароме, включает десять пожарных автомобилей КамАЗ специального назначения.

Эта техника предназначена для укрепления материально-технической базы Министерства чрезвычайных ситуаций КР и оснащена всем необходимым для эффективной борьбы с пожарами.

Пожарные автомобили имеют большую емкость для воды, могут перевозить шесть человек личного состава и отличаются надежностью, удобством в использовании и обслуживании. Они особенно эффективны при тушении пожаров в сложных и труднодоступных местностях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323612/
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