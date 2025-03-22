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Общество

Генассамблея ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Соавторами документа выступили 67 государств. Об этом сообщается на сайте организации.

В резолюции среди прочего рекомендуется использовать территории нейтральных стран для мирных переговоров. Также отмечается предложение Туркменистана о создании на его территории Палаты посредничества во имя мира под эгидой ООН.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, представляя резолюцию, подчеркнула, что статус постоянного нейтралитета является основой внешней политики республики и ее миротворческой доктрины.

Она отметила, что с момента принятия первой резолюции Генассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана 12 декабря 1995 года страна демонстрирует эффективность этого статуса как инструмента превентивной дипломатии.

Постпред заметила, что нейтралитет закреплен в конституционном законе Туркменистана и основан на исторических традициях его народа, ставящих мир, диалог и взаимное уважение во главу угла. Руководство государства, по ее словам, сохраняет преемственность этого курса, продвигая миротворческие инициативы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323609/
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