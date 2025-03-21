В городе Ош открыли улицу Амана Асранкулова, теперь она стала четырехполосной

Сегодня в Оше для проезда открыли улицу Амана Асранкулова, которая соединяет улицы Курманжан Датки и Ленина. Об этом сообщили в муниципалитете.

Фото пресс-службы мэрии Оша

Мэр города Женишбек Токторбаев осмотрел обновленную трассу. Ее расширили до четырех полос и открыли для движения.

Отмечается, что работы проведены в срок — в дневную и вечернюю смены проводили демонтаж незаконных и временных построек и ограждений, укладывали новые тротуары, лотки, установили систему освещения на солнечных батареях.

Также была благоустроена прилегающая территория, высажены цветы и саженцы, а также подрезаны и приведены в порядок деревья.