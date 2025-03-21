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Общество

В Самарканде испекли почти 100-килограммовый торт «Навруз»

В Самарканде испекли почти 100-килограммовый торт «Навруз».

На его приготовление потребовалось 16 часов, а в процессе участвовали около 20 кондитеров, включая шеф-кондитера Замиру Туракулову.

Торт занял первое место на гастрономическом фестивале. 

Гастрономический фестиваль – традиционное мероприятие, организованное Министерством туризма и культурного наследия Республики Узбекистан, администрацией Самаркандской области и Союзом поваров Узбекистана. Его целью является широкая пропаганда гастрономического потенциала страны, развитие международного сотрудничества в области гастрономического туризма, а также увеличение потока туристов за счет популяризации национальных кулинарных традиций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323555/
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