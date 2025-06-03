15:35
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Платформы «Центральная Азия +» отражают растущую субъектность стран региона

Платформы «Центральная Азия +» отражают растущую субъектность и международное признание региона, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана, специальный представитель главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.

СМИ
Фото СМИ. Замсекретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана, спецпредставитель главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов

Он также рассказал о стремительно расширяющемся международном взаимодействии в рамках формата «Центральная Азия +», уделив особое внимание отношениям с Евросоюзом.

Абдулазиз Камилов подчеркнул, что впервые в истории государства региона выступают на международной арене как единый субъект, демонстрируя консолидацию и растущую субъектность, которая получает признание со стороны мирового сообщества.

По его словам, на этой основе формируется все больше новых платформ сотрудничества: в настоящее время их количество превышает десять, и они включают диалог с ведущими странами и международными организациями.

Официальный представитель Узбекистана особо отметил значимость саммита «Европейский союз — Центральная Азия», который недавно состоялся в Самарканде и стал важной вехой на пути к углублению стратегического партнерства. Напомним, по итогам форума подписана совместная декларация о намерениях, закрепившая взаимную нацеленность на всестороннее и долгосрочное сотрудничество.

«Региональная политика государств Центральной Азии строится на прагматичных подходах, — заметил Абдулазиз Камилов. — Сравните: у нас пять стран, у Евросоюза — 28. Совокупный ВВП ЕС превышает $19 триллионов. Мы исходим из реалий и преследуем прагматичный интерес. И, независимо от того, как это воспринимается извне, будем продолжать курс на расширение партнерства».

Читайте по теме
Кыргызстан хочет расширять сотрудничество с Европейским союзом

Он добавил, что конструктивная региональная модель Центральной Азии вызывает растущий интерес и уважение за пределами региона.

«Многие авторитетные эксперты и политические деятели отмечают, что Центральная Азия может стать образцом успешного взаимодействия между соседями. Сама идея субъектности региона, основанной на принципах добрососедства и взаимного уважения, становится прочным фундаментом для дальнейшего укрепления межгосударственного сотрудничества», — прокомментировал замглавы Совбеза РУз.

По его данным, идея региональной идентичности и самостоятельности все чаще звучит с высоких международных трибун.

Первый саммит «Центральная Азия — Европейский союз» состоялся 4 апреля в Самарканде. В нем приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также главы всех пяти государств Центральной Азии. В ходе встречи стороны официально объявили о переходе к стратегическому формату взаимодействия, определили приоритетные направления партнерства и заключили соглашения о финансовой поддержке.

Еврокомиссия, в частности, заявила о выделении 12 миллиардов евро по четырем ключевым направлениям, из которых 10 миллиардов евро выделят на развитие Транскаспийского транспортного коридора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331366/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Лидеры на линии огня: как президенты стран ЦА справляются с кризисами
Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию
Акылбек Жапаров: Китаю важно видеть Центральную Азию как единый регион
Большая Центральная Азия. США готовят стратегию: что в ней
ЕС сократит дипломатов в некоторых посольствах, чтобы усилить миссии против РФ
Очередной пакет санкций ЕС затронет компании из Узбекистана, Турции, Китая, ОАЭ
Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Самарканде
Россия и КНР продолжат усилия для обеспечения стабильности в Центральной Азии
Торговая война. Евросоюз угрожает США введением пошлин на автомобили и самолеты
В Кызыл-Кию прибыли десять пассажирских автобусов Isuzu HD-50 из Узбекистана
Популярные новости
Камчыбек Ташиев надеется, что в&nbsp;новом СИЗО ГКНБ больше не&nbsp;будет политиков Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о&nbsp;ворах и&nbsp;политиках, которые были в&nbsp;его кабинете Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;26-30 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 мая
Бизнес
1&nbsp;июня: &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;заботой о&nbsp;детях 1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
MBANK запускает карту FreeStyle Premium с&nbsp;кешбэком до&nbsp;5&nbsp;процентов MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов
Bakai Bank&nbsp;&mdash; чемпионы и&nbsp;на&nbsp;поле! Победа в&nbsp;финале Кубка банков Кыргызстана 2025 Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
С&nbsp;заботой о&nbsp;будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
3 июня, вторник
15:24
Старшего оперативника ГУУР МВД заподозрили в вымогательстве $5 тысяч Старшего оперативника ГУУР МВД заподозрили в вымогатель...
15:21
В РФ граждане нарушают законы чаще, чем трудовые мигранты. Исследование
15:20
Платформы «Центральная Азия +» отражают растущую субъектность стран региона
15:02
На строительство второго агрегата Камбаратинской ГЭС потратят $138 миллионов
14:51
Слон вошел в магазин в Таиланде и с удовольствием съел печеньки