Платформы «Центральная Азия +» отражают растущую субъектность стран региона

Платформы «Центральная Азия +» отражают растущую субъектность и международное признание региона, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана, специальный представитель главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.
Он также рассказал о стремительно расширяющемся международном взаимодействии в рамках формата «Центральная Азия +», уделив особое внимание отношениям с Евросоюзом.
Абдулазиз Камилов подчеркнул, что впервые в истории государства региона выступают на международной арене как единый субъект, демонстрируя консолидацию и растущую субъектность, которая получает признание со стороны мирового сообщества.
По его словам, на этой основе формируется все больше новых платформ сотрудничества: в настоящее время их количество превышает десять, и они включают диалог с ведущими странами и международными организациями.
Официальный представитель Узбекистана особо отметил значимость саммита «Европейский союз — Центральная Азия», который недавно состоялся в Самарканде и стал важной вехой на пути к углублению стратегического партнерства. Напомним, по итогам форума подписана совместная декларация о намерениях, закрепившая взаимную нацеленность на всестороннее и долгосрочное сотрудничество.
«Региональная политика государств Центральной Азии строится на прагматичных подходах, — заметил Абдулазиз Камилов. — Сравните: у нас пять стран, у Евросоюза — 28. Совокупный ВВП ЕС превышает $19 триллионов. Мы исходим из реалий и преследуем прагматичный интерес. И, независимо от того, как это воспринимается извне, будем продолжать курс на расширение партнерства».
Он добавил, что конструктивная региональная модель Центральной Азии вызывает растущий интерес и уважение за пределами региона.
«Многие авторитетные эксперты и политические деятели отмечают, что Центральная Азия может стать образцом успешного взаимодействия между соседями. Сама идея субъектности региона, основанной на принципах добрососедства и взаимного уважения, становится прочным фундаментом для дальнейшего укрепления межгосударственного сотрудничества», — прокомментировал замглавы Совбеза РУз.
По его данным, идея региональной идентичности и самостоятельности все чаще звучит с высоких международных трибун.
Первый саммит «Центральная Азия — Европейский союз» состоялся 4 апреля в Самарканде. В нем приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также главы всех пяти государств Центральной Азии. В ходе встречи стороны официально объявили о переходе к стратегическому формату взаимодействия, определили приоритетные направления партнерства и заключили соглашения о финансовой поддержке.
Еврокомиссия, в частности, заявила о выделении 12 миллиардов евро по четырем ключевым направлениям, из которых 10 миллиардов евро выделят на развитие Транскаспийского транспортного коридора.