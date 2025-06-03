Платформы «Центральная Азия +» отражают растущую субъектность стран региона

Платформы «Центральная Азия +» отражают растущую субъектность и международное признание региона, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана, специальный представитель главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.

Фото СМИ. Замсекретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана, спецпредставитель главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов

Он также рассказал о стремительно расширяющемся международном взаимодействии в рамках формата «Центральная Азия +», уделив особое внимание отношениям с Евросоюзом.

Абдулазиз Камилов подчеркнул, что впервые в истории государства региона выступают на международной арене как единый субъект, демонстрируя консолидацию и растущую субъектность, которая получает признание со стороны мирового сообщества.

По его словам, на этой основе формируется все больше новых платформ сотрудничества: в настоящее время их количество превышает десять, и они включают диалог с ведущими странами и международными организациями.

Официальный представитель Узбекистана особо отметил значимость саммита «Европейский союз — Центральная Азия», который недавно состоялся в Самарканде и стал важной вехой на пути к углублению стратегического партнерства. Напомним, по итогам форума подписана совместная декларация о намерениях, закрепившая взаимную нацеленность на всестороннее и долгосрочное сотрудничество.

«Региональная политика государств Центральной Азии строится на прагматичных подходах, — заметил Абдулазиз Камилов. — Сравните: у нас пять стран, у Евросоюза — 28. Совокупный ВВП ЕС превышает $19 триллионов. Мы исходим из реалий и преследуем прагматичный интерес. И, независимо от того, как это воспринимается извне, будем продолжать курс на расширение партнерства».

Читайте по теме Кыргызстан хочет расширять сотрудничество с Европейским союзом

Он добавил, что конструктивная региональная модель Центральной Азии вызывает растущий интерес и уважение за пределами региона.

«Многие авторитетные эксперты и политические деятели отмечают, что Центральная Азия может стать образцом успешного взаимодействия между соседями. Сама идея субъектности региона, основанной на принципах добрососедства и взаимного уважения, становится прочным фундаментом для дальнейшего укрепления межгосударственного сотрудничества», — прокомментировал замглавы Совбеза РУз.

По его данным, идея региональной идентичности и самостоятельности все чаще звучит с высоких международных трибун.

Первый саммит «Центральная Азия — Европейский союз» состоялся 4 апреля в Самарканде. В нем приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также главы всех пяти государств Центральной Азии. В ходе встречи стороны официально объявили о переходе к стратегическому формату взаимодействия, определили приоритетные направления партнерства и заключили соглашения о финансовой поддержке.

Еврокомиссия, в частности, заявила о выделении 12 миллиардов евро по четырем ключевым направлениям, из которых 10 миллиардов евро выделят на развитие Транскаспийского транспортного коридора.