Государству возвращен Араванский автовокзал

ГКНБ вернул на баланс государства Араванский автовокзал общей площадью 0,33 гектара, расположенный в селе Араван по улице Ош-3000.

Установлено, что в 2000-х годах территория автовокзала передана незаконно 29 частным предпринимателям, которые в нарушение Закона «Об автомобильном транспорте» организовали на местах торговые помещения и осуществили полную реконструкцию стратегического объекта.

В процессе проверочных мероприятий владельцы добровольно передали объект на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.