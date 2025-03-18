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Общество

Государству возвращен Араванский автовокзал

ГКНБ вернул на баланс государства Араванский автовокзал общей площадью 0,33 гектара, расположенный в селе Араван по улице Ош-3000.

Установлено, что в 2000-х годах территория автовокзала передана незаконно 29 частным предпринимателям, которые в нарушение Закона «Об автомобильном транспорте» организовали на местах торговые помещения и осуществили полную реконструкцию стратегического объекта.

В процессе проверочных мероприятий владельцы добровольно передали объект на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323121/
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