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Общество

Профессора медицины депортировали из США из-за поддержки «Хезболлы»

Профессора медицины депортировали из США из-за поддержки «Хезболлы». Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов сообщило, что профессор медицинской школы Университета Брауна гражданка Ливана Раша Алави депортирована из-за поддержки ливанской группировки «Хезболла».

«В прошлом месяце Раша Алави отправилась в Бейрут (Ливан), чтобы присутствовать на похоронах Хасана Насраллы — жестокого террориста, возглавлявшего «Хезболлу», ответственного за убийство сотен американцев за четыре десятилетия террора. Она открыто призналась офицерам Таможенно-пограничной службы в этом, а также в своей поддержке Насраллы. Виза — это привилегия, а не право. Прославление и поддержка террористов, убивающих американцев, являются основанием для отказа в выдаче визы. Это безопасность, основанная на здравом смысле», — говорится в сообщении ведомства в X.

При этом Белый дом репостнул сообщение в свой официальный аккаунт, добавив фотографию президента США Дональда Трампа, машущего рукой, и реплику «Пока-пока, Раша!»
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323116/
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