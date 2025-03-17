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Общество

Население КР находится на пороге старости: число трудоспособных снижается

Министерство труда, социального обеспечения и миграции разработало Государственную программу активного долголетия на 2025-2030 годы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Согласно данным Национального статистического комитета, на начало 2024-го численность постоянного населения Кыргызстана составляла 7 миллионов 162 тысячи человек.

Население страны находится на пороге старости: на начало прошлого года в возрасте 65 лет и старше находилось 407,8 тысячи человек, или 5,7 процента кыргызстанцев.

Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении ниже 4 процентов, то население такого государства считается молодым; если в интервале от 4 до 7 процентов, население на пороге старости; если выше 7 процентов, население старое.

По данным ведомства, в КР эта тенденция проявится примерно к 2030-му, когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7 процентам. Ожидается, что доля пожилых граждан к 2050 году увеличится с 8 до 19 процентов, а доля детей сократится с 33 до 22 процентов.

«Основные проблемы и риски, с которыми сталкивается общество в процессе старения граждан, связаны со снижением численности трудоспособного населения, увеличением демографической нагрузки, снижением финансовой устойчивости пенсионной системы, ростом государственных расходов на здравоохранение и социальное обслуживание, обеспечением рынка труда квалифицированными кадрами, разрывом межпоколенческих связей.

Социальная сфера по-прежнему остается приоритетной. Доля затрат из государственного бюджета на социальные нужды продолжает оставаться достаточно высокой», — говорится в справке-обосновании.

Государственная программа активного долголетия на 2025-2030 годы будет являться основой для разработки и осуществления в республике государственной политики, которая строится на создании оптимальных условий и механизмов для эффективного решения задач, сформулированных в рамках основных приоритетов.

Понятие «активное долголетие» впервые сформулировано в 2002-м Всемирной организацией здравоохранения в виде Рамочной стратегии активного долголетия.

Цель программы — создание условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни посредством системной адаптации государственных и общественных институтов к проблеме старения населения.

Основные приоритеты:

  • активность и участие в жизни общества;
  • здоровье граждан старшего поколения и социальное обеспечение;
  • обеспеченная и достойная жизнь в старшем возрасте.

В Минтруда будут стремиться к наиболее полному и эффективному включению пожилых во все сферы жизнедеятельности общества.

Чиновники обещают обеспечить:

  • соблюдение прав и законных интересов пожилых граждан во всех сферах жизнедеятельности общества, гендерное равенство;
  • вовлеченность пожилых граждан и их участие в принятии решений на всех уровнях управления;
  • равные возможности для реализации пожилыми гражданами в городской и сельской местности своих прав;
  • межпоколенческую солидарность;
  • развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей пожилых граждан;
  • содействие устойчивому экономическому развитию страны;
  • межведомственное взаимодействие при реализации целей и задач программы.

В программе также прописаны основные приоритеты:

  • активность и участие в жизни общества;
  • здоровье граждан старшего поколения и социальное обеспечение;
  • обеспеченная и достойная жизнь в старшем возрасте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322995/
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