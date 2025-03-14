В Бишкеке отопление отключат 17 марта

Учитывая прогноз погоды и наружную температуру воздуха, отопительный период завершится 17 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе заседания оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода.

Отмечается, что во время отопительного сезона «удалось обеспечить стабильную работу всех систем теплоснабжения». Электрическая мощность столичной ТЭЦ составила 450 мегаватт, а резерв — 100 мегаватт с экономией топлива на более 600 миллионов сомов. Удельный расход угля сократили на выработку 1 киловатта в час с 400 до 200 граммов.

Муниципалитет начал строительство новой парогазовой установки на территории ТЭЦ-2 и газопоршневой установки теплотехнического оборудования на котельной «Бишкексельмаш». Кроме того, ведется проект по наращиванию мощности на ТЭЦ Бишкека.

Муниципальным предприятиям «Бишкектеплоэлектроцентраль», «Бишкектеплосеть», «Бишкектеплоэнерго» и руководителям ведомственных котельных поручили отключить теплотехническое оборудование.