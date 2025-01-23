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Общество

В центре гемодиализа объяснили причины временных отключений отопления

В центре гемодиализа Fresenius в Бишкеке объяснили причины ежедневного отключения отопления на три часа, даже когда в помещениях находятся пациенты, проходящие процедуры.

Главный врач Fresenius Анвар Селибаев рассказал 24.kg, что в помещении поддерживается температурный режим не ниже 23 градусов, как того требуют нормы СанПиН. Однако он подтвердил, что отопление, действительно, ежедневно отключают на три часа по требованию Восточной РЭС.
«Мы получили уведомление от Восточной РЭС, в котором нас обязали отключать отопление дважды в сутки: утром с 8.00 до 9.00 и вечером с 19.00 до 22.00, то есть во время пиковых нагрузок на энергосистему», – пояснил главный врач.

На вопрос о возможном переходе на альтернативные виды отопления Анвар Селибаев отметил, что центр лишь арендует помещение.

Согласно уведомлению энергетиков, временные отключения продлятся с октября по март включительно.

Напомним, сегодня пациенты данного медицинского учреждения пожаловались на отключения отопления во время прохождения процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317751/
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