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Общество

Внимание! В некоторых домах 11-го микрорайона Бишкека отключили отопление

Сегодня, 24 февраля, с 8.30 до 18.00 отключили отопление и подачу горячей воды в 11-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что отключение связано с ремонтными работами по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую уже смонтированную тепловую сеть.

Отопление и горячую воду отключили в жилых домах № 2, 15, 16, 17, 17/1, 17а, 18, 19, 20, 20/6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, а также в детском саду № 94.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит абонентов с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320843/
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