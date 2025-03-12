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Общество

Внимание! В 11-м микрорайоне Бишкека отключили отопление

В целях успешного прохождения отопительного сезона сегодня с 9.00 до 17.00 отключили отопление и горячее водоснабжение в 11-м микрорайоне.

Отключение связано с работами по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую уже смонтированную тепловую сеть.

Адреса отключения:

Жилые дома 11-го микрорайона: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 17/1, 17а, 18, 19, 20, 20/6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и детский сад № 94.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит отнестись с пониманием за временные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322505/
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