Ограничение коснется следующих адресов:

  • улица Абдрахманова, 97, 99, 101;
  • улица Усенбаева, 24;
  • улица Боконбаева, 76, 78;
  • улица Туголбая Ата, 39.

Отмечается, что ремонт продолжается и зимой, работы идут по плану. Данная тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1986 году и отслужила свой нормативный срок.