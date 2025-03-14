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Общество

Кыргызстан остается основным поставщиком японских авто в РФ — «Автостат»

Кыргызстан остается основным поставщиком поддержанных японских автомобилей в Россию. Статистикой в своем Telegram-канале поделился представитель «Автостата» Сергей Целиков.

По его данным, за три последних года на территорию РФ ввезли почти 270 тысяч подержанных автомобилей с логотипом Toyota.

Отмечается, что если брать машины Toyota с пробегом, то чаще всего такой транспорт привозят в Россию из Японии. Доля этой страны доходит до 95 процентов. Семь процентов приходится на Армению, почти 2 процента принадлежит Южной Корее. Один процент — это Китай, а 0,7 процента — Беларусь.

«Если говорить о странах-экспортерах, то активнее всего автомобили импортировали из Китая — 25 процентов. Аналогичный результат поставок принадлежит Кыргызстану. Далее расположились Казахстан (17,5 процента), Япония (8,5 процента), Беларусь (8,1 процента), ОАЭ (5,5 процента), Армения (5,2 процента) и Грузия (1,7 процента)», — отметил эксперт.

Он также рассказал, что с марта 2022-го по февраль 2025 года через Казахстан в Россию ввезено почти 100 тысяч новых легковых автомобилей. Этот транзитный коридор начал пользоваться активным спросом три года назад.

Второй транзитный коридор отрылся чуть позже, через Кыргызстан. Пик пришелся на март 2024 года.

«С апреля и там дверка прикрылась. За три года успели ввезти почти 130 тысяч новых легковых автомобилей», — пояснил Сергей Целиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322796/
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