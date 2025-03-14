Паспортизацию памятников проведут в Таласской и Ошской областях. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Республиканская инспекция по охране памятников истории и культуры объявила тендер на паспортизацию историко-культурных памятников республиканского значения, а также памятников археологии Таласской и Ошской областей.

На реализацию проекта планируется потратить 13 миллионов 681 тысячу 900 сомов.

Паспортизацию должны провести до 1 декабря 2025 года.

Заявки участников принимаются до 27 марта 2025-го.