Стройку водоканала Кош-Теп в Афганистане, финансируемую USAID, приостановят

USAID тайно спонсировало строительство водоканала Кош-Теп в Афганистане, который грозит водным кризисом в Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, строительство канала стоимостью $700 миллионов завершили на 80 процентов. Оно началось при прежнем афганском правительстве и продолжилось после прихода к власти талибов.

Водоканал вызовет серьезные экологические проблемы у стран Центральной Азии, так как строительство происходит примитивным методом, нарушая систему орошения.

Фото Eurasia Today. Водоканал Кош-Теп

Согласно проекту, Кош-Теп сможет орошать земли в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб. Но, несмотря на его пользу сельхозугодьям Афганистана, проект стал темой для споров на международной арене. Водоканал способен перенять у реки Амударьи, которую делят Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, 10 из 40 кубических километров воды в год. Что может привести к обмелению реки, засухе и усыханию водоемов.

Как пишут «Известия», по анализу межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, озера в нижнем течении Амударьи получат только 30 процентов от необходимой воды, если водоканал заработает.

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Заморозка USAID приостановит строительство Кош-Тепа.

Прежние власти Афганистана не строили плотины во избежание водных проблем в соседних государствах, но талибы намерены отстаивать свои права в данном вопросе, в частности в отношении реки Амударьи.

Сообщается, что Афганистан формирует 30 процентов общего стока реки, Узбекистан — 6 процентов, Туркменистан — 1 процент. При этом Афганистан использует только 2 процента водных ресурсов, Узбекистан — 48,2 процента, а Туркменистан — 35,8 процента.

Чтобы облегчить сложившуюся ситуацию с распределением воды, власти Узбекистана предложили помощь в постройке водоканала.

«Нужна большая региональная программа по водосбережению и экономии водных ресурсов, в которой должен участвовать и Афганистан. И надо работать с тем правительством Афганистана, которое есть и пришло надолго, это очевидная реальность, от которой не нужно закрываться», — передает слова эксперта-востоковеда Александра Князева Eurasia Today со ссылкой на канал «Вокруг Узбекистана».

Проблематичным остается то, что Афганистан не участвует в вопросах по водным соглашениям между странами Центральной Азии.